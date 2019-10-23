社評：馬英九責難蔡英文這句話如雷霆萬鈞

馬英九22日接受媒體採訪，後方貼出他自製的16字抗議字帖。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電（評論員 林淑玲）在台殺害女友潘曉穎潛回香港的凶嫌陳同佳傳出23日出獄後將赴台投案，遭蔡政府以可能落入“一中框架”陷阱為由拒絕，掀起漫天風暴；22日下午又稱陸委會已致函港府將派員到港押解陳同佳，簡單的凶嫌投案事件被複雜化。政治即眾人之事，不能背離人性是至高無上準則，民進黨政府若漠視社會正義，設下重重門檻致殺人者逍遙法外，將付出沈痛代價。



陳同佳來台投案遭拒一事，這幾天在台灣已炸開來，民間反應就如果馬英九22日上午所說的，這是一條人命，而且還是一屍兩命，將心比心，他也是兩個女兒的爸爸，想到被害人爸媽心中的痛，他非常難過。法律人出身的馬英九平常很少把情緒表現出來，他卻為此事說到哽咽，還罕見寫了聲明稿說情論理，還準備了一張寫著“放棄主權、干預司法、罔顧人權、天理難容”16字的抗議字帖於受訪時貼在牆上做背景。



對於民間沸騰情緒，蔡政府則上綱到“反中”。陸委會批評港府“刻意放棄司法管轄權、別具用心”。“行政院長”蘇貞昌宣稱，香港特首林鄭月娥配合中國，此時陳來台投案不符常情。蔡英文也表態稱兩位當事人都是香港公民，相關事證也都在香港，香港自然成為進行追訴或審判的地方。言下之意就是不讓陳同佳來台投案。蔡政府鐵了心，22日上午還由蔡競選辦發言人出面受訪，強調這事不會影響到蔡英文選情，不擔心蔡陣營會因此失分。



然而這整件事已是錯亂至極，偵辦該案的士林地檢署在去年2月案發後已對潛逃回港的凶嫌陳同佳發出長達30年時效通緝令，既有通緝在先，如今陳嫌有意來台投案，蔡政府卻拒絕其入境，前後何其矛盾。顯見這完全是政治干預司法的結果，如果司法部門認為此案不應由台灣來審，去年就不會發出通緝令。府院現今的說法無異是狠打了檢方一記耳光。“國安局長”邱國正21日在“立院”答詢說，“時機不妥不得不政治考量”，道出台灣司法部門受政治暴力入侵的無奈。



陳同佳去年2月在台殺害女友潛逃回香港後，因再盜刷死者信用卡，被香港法院以洗錢罪判刑29個月，預計10月23日可出獄。如果蔡政府的態度沒有變化，陳同佳即使23日離開監獄直接到機場搭機來台投案，也因其為台灣拒絕入境的黑名單而上不了飛機，即使上了飛機也無法入境台灣。接下來就是重點，因香港現行刑法是屬地主義，無法偵辦陳同佳在台殺害女友造成一屍兩命的殘酷行為，他服完洗錢罪刑罰之後就是無罪之人。今天是蔡政府最大考驗的一天，民進黨口口聲聲說人權、正義，卻讓潘曉穎可憐的父母眼睜睜看著殺害女兒的凶手逍遙法外，追討正義無門只能暗夜哭泣。而這一切並非凶手跑掉，而是台灣政府刁難凶手入境投案！



陳同佳有意投案被拒會引發這麼強大的震撼，無非是蔡政府這幾天對該案的說法讓民眾覺得沒血沒淚，還質疑是國民黨在炒作民粹。蔡政府縱使提出一堆替代方案，當活生生的案子擺在眼前時難道就不處理？放凶手走人，等台港建立好司法互助機制，下一次再有香港人來台灣殺香港人再適用處理？



蔡英文競選辦發言人22日會出面強調這不會影響蔡選情，分明是壯膽與消毒，像這種荒謬的事，已超出一般正常人的認知，不把人惹火也難。這也是蔡政府現在最嚴重的問題，為了反中做作繭自縛，任何事遇上了綠營的主權意識型態就殺無赦，觀光業者生意沒得做活該，拒絕殺人犯投案，被害者父母除了哭泣又能如何？當政治背離了人性，如何能長長久久？



蔡政府在壓力下，陸委會22日下午舉行臨時記者會表示已致函港府，將派員到港押解陳同佳，從未放棄管轄權，絕不卸責。但中央社又引述蔡“國安”幕僚的說法，指已備妥三套劇本，繼續質疑陳同佳的投案背後的政治意涵就是把中國跟台灣框架在一起，背後動機卻不簡單。由此可見，所謂派員赴香港押人一事，重點不在解決問題，而在於出招鬥爭，把本來很簡單的事複雜化，凶嫌能否如期在今天抵台投案還是未知數。



馬英九22日一句“蔡英文，您不在乎，我們在乎”，有如雷霆萬鈞之力！被害人父母只是渴求正義有這麼困難？

