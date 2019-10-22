王毅：中國對達成中歐投資協定抱有信心

中評社香港10月22日電／據外交部消息，當地時間10月21日，國務委員兼外長王毅在巴黎接受法新社專訪時，回答了關於中歐經貿關係的提問。



王毅表示，中國和歐盟互為最大經貿合作夥伴，我們都希望經貿合作更加規範化、法制化。中方對簽署中歐投資協定持積極態度。中歐發展階段不同，雙方應該根據各自的國情和需求，形成一份互利共贏的協定，而不是一味把自己的要求強加給對方。中國開放的大門只會越開越大，市場准入的門檻也會越來越低。中國正在全國實行准入前國民待遇和負面清單，而且負面清單項目一直在減少，這些都為中歐盡快達成協定提供了有利條件，中國對中歐達成協定抱有信心。中歐領導人在今年的會晤中達成共識，要在今年年底前使談判取得決定性進展，以便明年達成一個高水平的協定。這是雙方的共識，也是各自向對方做出的承諾。中方正在按這個路線圖加快談判進程。目前談判進展總體順利，有望實現共同目標。



王毅表示，中國也願盡快同歐方啟動自貿協定談判，起碼可以啟動可行性研究。歐方已同不少國家簽署了自貿協議，不應在忽略中國這一歐盟最大的市場。中國對外開放不會止步，將為包括歐盟企業在內的外國企業提供更好的投資環境，希望歐方也同樣如此。5G是人類科技進步的產物，應該為各國所共享。希望歐盟能秉持客觀公正態度，為所有企業，包括中國企業，也包括5G企業，提供一個公平競爭的環境和非歧視政策。



（來源：大公網）