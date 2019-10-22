特首一哥登門　清真寺接受道歉

中評社香港10月22日電／據文匯報報道，警方前日在尖沙咀以顏色水炮車驅散暴徒時，不慎將九龍清真寺的正門及鐵閘也染藍。警方迅即發表聲明承認誤中清真寺，並有警務人員主動協助清理污漬，大批市民昨晨也自發清理，一個上午已完成。行政長官林鄭月娥與警務處處長盧偉聰昨晨前往清真寺與教長及代表會面，兩人逗留約20分鐘後離開。清真寺代表事後表示，明白警方並非故意，接受政府的道歉。西九龍總區指揮官卓孝業表示，“但我更加想暴徒向香港人表達歉意，因為佢毀壞咗香港好多地方，破壞咗我哋嘅安寧，亦令好多人生活喺恐懼裡面。”



昨日上午約11時，林鄭月娥身穿套裝並披有圍巾，經尖沙咀站A出口對開通道，在大批便衣警員保護下進入清真寺，同行人士包括盧偉聰、警務處副處長（管理）郭蔭庶及警方公共關係科高級警司餘鎧均。



首席教長：是誤會 籲冷靜商討



清真寺首席教長 Muhammad Arshad 等人在會面後向傳媒表示，林鄭月娥及警察已親身就事件真誠道歉，警察再次重申事件是無心之失，清真寺方面也接受道歉。首席教長又指：“相信這真的只是一場誤會而已。”他強調香港穆斯林團體熱愛和平，亦支持香港，呼籲穆斯林團體冷靜、坐下來商討。



昨日下午，政府新聞處亦就此事發放新聞稿，證實林鄭月娥曾就顏色水炮誤中清真寺事件向寺方表達歉意。會面期間，林鄭月娥說，穆斯林社群向來視香港為家，為崇尚多元、包容、共融和開放的社會作出貢獻，亦一直與其他社群和平共處。



警方發言人表示，尊重所有宗教建築，警方絕無惡意、非蓄意弄污清真寺，事後已即時與九龍清真寺首席教長聯絡，作出澄清及解釋，警隊有義工亦聯絡他，想幫手清潔。西九龍總區指揮官卓孝業表示，當警方知道顏色水波及該寺，已一一與他們聯絡及表達歉意，“但我更加想暴徒向香港人表達歉意，因為佢毀壞咗香港好多地方，破壞咗我哋嘅安寧，亦令好多人生活喺恐懼裡面。”



面對香港社會近月出現的紛爭甚至暴力事件，伊斯蘭教領袖多次呼籲市民和信眾保持冷靜和團結，與市民一起守護香港，林鄭月娥對此表示感謝。她續說，特區政府會繼續建設平等、共融的社會，並為穆斯林社群以至少數族裔提供各項服務，亦期望與他們共同努力，讓香港早日回復平靜。



（來源：文匯報）