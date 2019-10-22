民進黨內鬨越演越烈？綠委蘇震清動作頻頻

蘇震清22日率領服務團隊在屏東市路口向鄉親揮手問候。（中評社） 中評社屏東10月22日電（記者 蔣繼平）民進黨不分區“立委”提名紛爭浮上檯面，近日因是否列入不分區席次安全名單槓上黨中央的“立委”蘇震清，近期密集安排將在屏東“立委”第一選區的8鄉鎮舉辦7場座談會，似乎積極為參選做準備，綠營分裂戲碼越演越烈。



蘇震清近期將陸續密集舉辦“阿忠好友座談會”，24日開始在內埔鄉，25日在高樹、里港，27日在鹽埔、九如，29日在屏東市，30日在長治、麟洛，展現地方動員能力。這8個鄉鎮全部都屬於屏東縣“立委”第一選區，是否代表蘇震清已開始在替參選做準備，十分耐人尋味，但確實展現強大的地方動員能力，以及強大的企圖心。



蘇震清22日上午率領服務團隊在屏東市勝利路與仁愛路口的屏東公園轉角，掛起“2020 台灣要贏”、“蔡英文、蘇震清向您問好”的醒目布條，並向路過鄉親朋友鞠躬揮手問候，動作頻頻。



“立法院長”蘇嘉全因其姪子蘇震清可能不被排入不分區“立委”名單，策動部分派系成員缺席中執會而流會。蘇嘉全妻子洪恆珠也將退黨參選屏東第一選區“立委”，27日將成立競選總部。



屏東“立委”從三席減為兩席，現任“立委”蘇震清禮讓退出初選轉列不分區，民進黨在屏東第一選區提名現任“立委”鍾佳濱參選。但地方目前呈現綠營分裂局面，引起地方熱議。