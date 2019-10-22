暴行令人才卻步　損港長遠競爭力

（圖源：文匯網） 中評社香港10月22日電／據文匯報報道，香港恒隆集團主席陳啟宗此前接受內地媒體訪問時曾表示，香港除金融以外的一大優勢，就是香港的大學，“香港的大學里，理科、工科、醫科等學科都相當不錯。”然而，受今年政治蔓延校園的影響，香港高校面臨多次停課、課程延期，學生學業受阻等影響，已出現學生退學、赴海外升學、海外學者取消來港等現象。香港中大工商管理碩士校友會會長、中大研究院舊生會創會會長李漢祥在接受大公文匯全媒體記者採訪時表示，香港的國際聲譽受嚴重影響，令人才卻步，對香港長遠的競爭力非常不利。



應向世界展現港核心價值



李漢祥表示，社會各界人士，特別是教育界人士應該重視這一現象，因為香港賴以成功的一大關鍵因素是人才。“我們缺乏天然的資源，如果我們不是一個匯聚全世界人才的地方，香港很難成功。”



他指出，一直以來，香港都很歡迎不同地方的人才來到香港做研究、工作和學習。現在香港的國際聲譽受到很大的打擊，令人才卻步，對香港長遠的競爭力非常不利。



就目前應如何做，李漢祥認為，應鼓勵特區政府做更多事情，第一令社會盡快恢復，彌合矛盾爭端。第二向全世界展現香港的正面形象和一直堅持的核心價值，包括法治、公平和自由等，香港歡迎全世界的人才，不分種族、不分國籍，來到香港工作、居住和生活。