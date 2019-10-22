藍委痛批歷史課綱　蘇貞昌、潘文忠不吭聲

蘇貞昌與潘文忠（右）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月22日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”林奕華今天下午在“立法院”院會質詢時，批評“教育部長”潘文忠騙人，因為高中歷史課綱根本沒提供多元史觀提供孩子思辯，而只提供“同心圓”史觀 ；她諷刺“蘇貞昌明明是“中華民國”的“行政院長”，還叫台灣未定論，笑死人”，蘇貞昌未發一語。



“立法院”院會下午安排“行政院長”蘇貞昌接受各委員會成員提出個人質詢，林奕華質詢時，先給“教育部長”潘文忠一本高中歷史課綱供其翻閱，再質疑108高中歷史課綱並沒有提供孩子多元史觀與多元思辯的能力。潘文忠從頭到尾否認只有一元史觀，指目前正審查高中歷史第二冊課綱，有提到慰安婦，但沒說明內容為何。



林奕華表示，蔡英文都說面對日本統治的不公義，也提到慰安婦事件，潘文忠應看看韓國的教科書怎教慰安婦的問題，台灣在高中歷史第一冊卻一個字都沒有，這些不公義之事，面對歷史態度，好想贏韓國，台灣與韓國的教育不能差別這麼大。



她指出，同一本教科書裡談到同一件事，居然也有不同詮釋，例如國語政策在日治時代叫建立共同語言、破除族群界限，但“中華民國國民政府”時代，卻叫不利文化傳承與族群和諧，明明同樣在推教育政策，但歷史定論差別這麼大，類似的事情隨處可見，同一政策時，在日治時代詮釋都是好的，在國民政府時代都是壞的，這怎會是108課綱應有的態度？



她說，尤其潘文忠稱課綱有提供有多元史觀，但翻遍各版本教科書，台灣地位未定論只有一個版本有提不同的觀點，其他版本都只有一個提供一個史觀，如果只是把過去戒嚴的史觀，變成民進黨要推的史觀，台灣沒有進步啦。



林奕華說，大家也知道現在歷史是“同心圓史觀”，也知道什麼是“同心圓史觀”，就是“杜正勝史觀”，不需要騙了 “蘇貞昌明明是“中華民國”的“行政院長”，還叫台灣未定論，笑死人”，因此要求課綱微調，讓孩子能夠多元思考。