香港特區政府公布新一輪支援企業措施

陳茂波表示，將推出運輸業燃料補貼，並且擴大豁免運輸業檢驗費及租金寬免的覆蓋範圍等支援措施（圖源：大公文匯全媒體） 中評社香港10月22日電／據大公文匯全媒體報道，香港特區政府今日（22日）公布新一輪支援企業的措施。財政司司長陳茂波表示，新一輪措施包括補貼運輸業燃料，及擴大豁免運輸業檢驗費及租金寬免的覆蓋範圍。



陳茂波表示，政府將為6萬多名的士及紅巴司機，13萬名商用車車主以及100多家運輸物流公司提供為期6個月的燃料補貼，預計開支13億6千5百萬元；而運輸業檢驗費方面，政府將補貼範圍擴大至商用船，預計開支1650萬元，覆蓋6300艘商用船。



而租金寬免方面，陳茂波表示會將之前政府提出的50%租金寬免範圍擴大到地政總署管轄的公眾收費停車場，政府產業署管轄的商場、超級市場以及康文署管轄的餐飲零售場所等。他表示，主要是倉庫、物流、零售、餐飲及工廠等行業受惠，涉及開支6億元。



陳茂波說，現時經濟下行壓力大，企業及打工仔都需要更多支援。儘管支援措施可能增加政府赤字，但港府實力穩健，會善用財政儲備，以逆周期措施刺激經濟發展，紓解民困。他還呼籲立法會議員盡快審議相關議案。



（來源：大公文匯全媒體新聞中心）