調查：六成港人對香港在大灣區競爭力仍有信心

中評社香港10月22日電／据大公文匯全媒體記者李斯哲報道：由嶺南大學和華南理工大學聯合成立的“粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心”今日（22日）公布最新一項題為“本港居民對香港在大灣區中競爭力的評價”調查報告，發現60%受訪者認為目前香港在大灣區內仍有競爭力，但43%受訪者認為在未來10年香港競爭力會下降。



研究團隊於今年9月16至28日，以電話隨機訪問1216名18歲以上香港居民，以10分滿分為非常滿意，在大部分範疇如經濟、環境保護、社會平等等皆低於5分，當中對房屋滿意度最低，只有3.4分。負責調查的嶺南大學副校長莫家豪認為，調查結果反映香港居民最不滿房屋問題，並影響了對未來的信心，建議政府通過綜合施策解決土地及住屋問題。不過對於放寬按揭貸款樓價上限措施的效果，以及政府引用《收回土地條例》的收地工作能否順利執行，他認為仍有待觀察。



莫家豪指出，港人對解決社會不平等問題感到悲觀，政府需要正視，建議通過加快社會階層流動、扶助弱勢群體等多種手段，例如增加對低收入家庭子女的教育資助，為失業群體提供更多免費的職業培訓等，協同解決問題。



莫家豪還表示，76%受訪者認為近年香港在全球中的競爭力有所下降，呼籲社會擱置政治爭拗，同時加快香港經濟發展，鞏固並提升全球競爭力，並在發揮香港所長的基礎上，例如金融服務業、創意產業等範疇，加強與深圳及大灣區等其他城市合作。他又建議，內地城市可提供更多創業優惠政策予港人，以加快兩地人員流動，吸引港人到深圳工作。