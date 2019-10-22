任何人不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果

中評社香港10月22日電／外交部副部長樂玉成22日在第九屆北京香山論壇上表示，下一步，中國將繼續擴大開放力度，進一步自主降低關稅水平，全面取消外資准入負面清單之外的限制，創造更好的營商環境。樂玉成還指出，中國不覬覦別國的發展成果，也絕不允許別國破壞中國的穩定和安全，決不拿核心利益作交易。無論是在陸上，還是在海上，無論是在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。



22日上午，第九屆北京香山論壇舉行特別議題——“中華人民共和國成立70週年與世界和平發展”，旨在讓世界各國朋友更多瞭解中國的建設發展，樂玉成出席並作主旨演講。樂玉成表示，當前在世界經濟發展不確定性不斷上升、下行壓力不斷加大的背景下，中國經濟發展持續保持總體平穩，穩中有進的態勢，中國的發展已經成為國際社會的信心之源。



樂玉成強調，中國的發展也給世界各國帶來了巨大的市場紅利。他引用數據指出，迄今，外國對華投資已累計超過2萬億美元，設立企業近100萬家，世界各國尤其是西方國家在中國發展這場史無前例的“盛宴”里獲取了難以統計的豐厚利潤。



“據美國機構統計，即便在中美貿易摩擦的情況下，2018年97%的美國企業在中國仍然是盈利的，獲得利潤超過600億美元。今年1至7月，歐盟對華累計投資54億美元，同比增長18.3%，60%的歐盟企業將中國視為主要投資目的地。”



樂玉成說，現如今，中國擁有近14億人口、9億勞動力、1.7億受過高等教育和擁有勞動技能的人才資源、1億多個市場主體，有全球最大規模的中等收入群體，民生改善、消費升級無不蘊含著巨大的市場需求。



他表示，據估算，未來15年，中國市場還將進口30萬億美元商品和十萬億美元的服務，這無疑將為世界發展帶來更大的機遇。下一步，中國將繼續擴大開放力度，進一步自主降低關稅水平，全面取消外資准入負面清單之外的限制，創造更好的營商環境。



樂玉成強調，中國的發展為世界帶來的是和平與安全、發展與機遇、開放與合作。在中國文化的基因里，從來不接受自私自利和唯利是圖，從來不追求什麼“利益至上”“利益最大化”。相反，中國一貫奉行正確義利觀，主張義利兼顧，必要時舍利取義。



樂玉成表示，中國將繼續堅決捍衛國家安全與核心利益，讓占世界1／5的中國老百姓過上安心安穩的好日子，本身就是中國對世界和平發展事業的重大貢獻。他說，我們不覬覦別國的發展成果，也決不允許別國破壞中國的穩定和安全，決不拿核心利益作交易。無論是在陸上，還是海上，無論在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。



樂玉成還指出，歷史早就告訴我們，單邊主義沒有出路，強權政治注定失敗，叢林法則更是文明的倒退。面對層出不窮的全球性問題和挑戰，沒有任何國家能夠獨善其身，也沒有哪個國家能夠包打天下。世界需要的是開放不是壁壘，是合作不是脫鉤，是新機遇不是新冷戰，是同舟共濟不是同室操戈。需要的是摒棄單邊、零和、結盟、對抗的舊安全觀，倡導並踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，這才是符合時代前進的正確方向。



（來源：文匯網）