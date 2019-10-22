第六屆世界互聯網大會在烏鎮落下帷幕

中評社北京10月22日電／為期3天的第六屆世界互聯網大會22日在浙江烏鎮落下帷幕。



大會期間，來自全球83個國家和地區的約1500名嘉賓齊聚烏鎮，圍繞“智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體”主題，縱論網絡空間發展大勢，展示信息技術創新成果，共商網絡空間開放合作途徑。



大會閉幕新聞發布會上，國家網信辦副主任劉烈宏表示，國家主席習近平向第六屆世界互聯網大會致賀信，展現了中國與世界各國攜手構建網絡空間命運共同體的真誠願望，贏得了與會嘉賓的熱烈反響和國際社會的廣泛認同。



劉烈宏說，大會期間發布的《網絡主權：理論與實踐》《世界互聯網發展報告2019》《中國互聯網發展報告2019》和《烏鎮展望2019》等成果廣受關注，為全球互聯網發展提供了新的思想借鑒和智力支撐。



據浙江省副省長高興夫介紹，世界互聯網大會“互聯網之光”博覽會於10月18日至22日成功舉辦，來自五大洲38個國家和地區的601家企業參展，其中有107家境外企業和機構，比上屆增長三成。人工智能、5G、工業互聯網、網絡安全、物聯網等領域的新技術、新產品及新應用競相登台亮相，15項世界互聯網領先科技成果在本屆大會上成功發布，形成示範引領效應。



（來源：新華網）