文化元素讓夜經濟“潮”起來

中評社北京10月22日電／白天只有工作，下班後才有生活，近年來夜消費、夜經濟現象引人關注。



所謂夜經濟，是指發生在當日下午6時到次日凌晨6時，以當地居民、工作人群及遊客為消費主體，以餐飲、購物、旅遊、娛樂、學習、影視、休閑等為主要形式的現代消費經濟。北京市統計局發布的《2019年北京市夜間消費調查報告》顯示，夜經濟對40歲以下的人吸引力較強。深夜食堂是夜經濟最顯著的一面。



為拉動夜經濟，7月12日，北京出台了十三條措施。夜經濟不只是簡單的吃吃喝喝，其潛在的“文化基因”正不斷地被激活。從24小時書店到博物館奇妙夜，從夜間公園到夜間展覽，“夜文化”的消費場景不斷更新，消費體驗不斷刷新，消費能力不斷攀升。



夜晚文化消費能力被激活



夜幕降臨，作為時尚和潮流的地標，位於北京東邊的三里屯人群正在湧入。一個個街拍攝影師架起了“長槍短炮”，對准來往的潮男靚女，不停地按動快門；一些商店門口排起了長隊；酒吧的高腳凳上也坐滿了人……在三里屯的喧囂中，矗立著一個安靜的書店。



“哢、哢、哢”，不管進或不進，先自拍一張發個朋友圈，配文：“舉頭望書山，低頭見書海。”這是發生在三聯韜奮書店門口的一幕。這個24小時書店成為網紅打卡聖地之後，這一幕不斷上演。書店是一個城市的精神地標，對一些人來說，完成這一儀式，就能假裝自己是“文藝掛”。



靜下心來選一本書成了很多人夜晚消費的選擇。“先生，這本書36元，您需要袋子嗎？”類似的對話，9月25日晚上，10分鐘內收銀員重複了4次。三聯韜奮書店夜班主管張越表示，年輕人是書店的主要消費群體，他們的消費行為很多都發生在夜晚。在夜經濟政策出台以後，書店客流量一個月多了近千人，銷售額也比以往增加了25%，工作日營收在1萬～2萬元之間，周末會更多。目前，書店已提前完成了今年的營收目標。

