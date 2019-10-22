央行：成年人近九成有活躍賬戶

中評社北京10月22日電／中國人民銀行日前發布報告稱，2018年我國普惠金融繼續穩步發展，金融服務覆蓋率進一步提升，金融產品和服務創新成效明顯。銀行結算賬戶和銀行卡廣泛普及，成年人近九成擁有活躍賬戶，超八成使用電子支付。



人民銀行發布的中國普惠金融指標分析報告稱，全國及農村地區人均賬戶和持卡量持續穩步增長，活躍使用賬戶擁有率較上年小幅提升。截至2018年末，全國人均擁有7.22個銀行賬戶，同比增長9.39%；人均持有5.44張銀行卡，同比增長13.08%。2018年，全國有88.64%的成年人擁有活躍使用賬戶，6個月內有交易記錄，比上年高1.58個百分點。



與此同時，我國積極穩妥推進移動支付等現代支付工具發展，取得較好成效。2018年，全國使用電子支付成年人比例為82.39%，比上年高5.49個百分點；農村地區使用電子支付成年人比例為72.15%，比上年高5.64個百分點。



另外，報告顯示，2018年，全國平均有47.81%的成年人購買過投資理財產品，農村地區這一比例為36.11%。獲得過借款的成年人比例與上年基本持平。



報告認為，2018年，人民銀行系統聯合相關部門出台了多項舉措，引導金融資源更好服務小微企業，有力支持小微企業合理的信貸需求，普惠口徑小微貸款增長迅速。2018年普惠口徑小微貸款增加1.22萬億元，同比多增6143億元。



（來源：新華網）