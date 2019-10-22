香港旅客口岸腦梗發作　民警協助返港治療

中評社香港10月22日電／據文匯報報道：記者22日從皇崗出入境邊防檢查站獲悉，一名年近五旬的香港籍旅客準備經皇崗口岸出境時，因腦梗發作而暈厥倒地，生命垂危，該站執勤民警及時伸援手妥善處置，並聯動深港兩地急救車搶救，令患者化險為夷。



10月21日晚20時20分許，皇崗邊檢站警戒隊執勤民警在皇崗口岸車港城西廣場巡查中發現，一名旅客在洗手間裡臉色慘白、倒地不起，生命垂危。身邊隨行人員神情緊張、不知所措，遂立即上前實施緊急救助並將情況迅速報告值班領導。隨後，皇崗邊檢站立即啟動處置預案，邊檢民警呼叫120急救車前來救治，並前往安撫患者情緒和詢問更具體情況。



經了解，該名昏厥倒地旅客是患有腦梗病史的香港籍人士，今年48歲，近日到內地探親，當天由其朋友陪伴準備出境返回香港。不料，在通關前如廁時驟感身體不適，突發腦梗而昏厥倒地不起。通過各方緊急聯動、有效處置和120醫護人員的專業搶救，香港籍患者得到了及時救治，暫沒有生命危險。隨後，邊檢民警協助患者返港治療，邊檢民警小心翼翼地幫助醫護人員將患者轉移上120急救車，並按指令駕駛警車引導120急救車經出境小（客）車特別通道為患者和隨行人員辦理查驗手續後，安全引帶至出境橋中線移交港方。21時10分，執勤民警在橋頭順利完成該名患者與港方交接手續，為患者返港接受進一步治療贏得寶貴時間。