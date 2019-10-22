九大影視公司發布聯合倡議　合建貪腐“黑名單”

中評社北京10月22日電／21日上午，優酷、騰訊視頻、愛奇藝三家視頻網站聯合正午陽光、華策影視、檸萌影業、慈文傳媒、耀客傳媒、新麗傳媒六大影視製作公司發布聯合倡議，呼籲加強行業自律，促進影視行業健康發展，營造自律、誠信、廉潔、節約的行業環境。這是9家公司繼去年發布《關於抑制不合理片酬，抵制行業不正之風的聯合聲明》之後，再次發出聯合倡議。



倡議書中稱，過去一年，各播出平台、製作機構、演藝人士積極響應落實政策規定，天價片酬、陰陽合同、偷逃稅款、不守合約、點擊率造假等行業亂象治理初見成效，行業風氣明顯好轉。但個別公司、個別劇組、個別人的行為依然存在不同程度的貪腐、浪費、不誠實、不守信、虛榮攀比、脫離生活等問題。



倡議書認為，影視行業要營造自律、誠信、廉潔、節約的行業環境，提倡規範行業規則，抵制各種灰色交易，遵守合約，遵守職業道德，努力以高尚的職業操守、良好的社會形象、文質兼美的優秀作品贏得人民的喜愛和歡迎，推動影視行業健康有序高質量可持續發展。



倡議書在幾個方面提出倡導：倡導價值引領，確保政治導向；倡導守正創新，勇攀創作高峰；倡導勤儉節約，抵制“浪費”之風；倡導“德藝雙馨”，反對虛榮攀比；倡導廉潔從業，糾治“貪腐”亂象；倡導誠實守信，規範經營行為。



倡議書還具體要求，藝人番位排名權、演職人員選擇決定權應由投資方、制片方依法依規依合約確定，任何人不得對此提出無理要求、強制性要求，干擾正常工作。任何演職人員的隨行人員要控制在合理規模，不應干擾劇組正常工作秩序。此外，三家視頻網站與六大影視製作公司將協同建立貪腐黑名單機制。



倡議書強調，任何違反倡議內容的機構、個人，經核實確認後，九家倡議方將一致行動，視其影響採取包括一定期限內暫停合作等相關措施予以警示。



（來源：北京晚報）