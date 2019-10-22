陸委會致函港府　將派員到港押解陳同佳

陸委會發言人邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正今天表示，今天下午已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。



中央社報道，陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修定“逃犯條例”及“反送中”運動導火線。港府表示，陳同佳23日出獄後，將協助他赴台投案。



對於陳嫌來台投案，大陸委員會下午5時舉辦臨時記者會，邱垂正在會中做上述宣布。