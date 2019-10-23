傅崐成談南海形勢：比台海更敏感和嚴重

海南大學法學院教授傅崐成（中評社 李娜攝） 中評社北京10月23日電（記者 李娜）海南大學法學院教授傅崐成在參加第九屆北京香山論壇期間就南海、台海形勢等問題發表看法。他判斷，明年中國和越南可能在南海會有一個比較重大的正面衝突。同時，對比南海和台海形勢，他認為南海問題比台海問題要更敏感、嚴重和緊迫。



傅崐成接受採訪時關注到了越南國防部長在論壇中的發言，他提到越南希望用和平的手段解決所有的爭執，大國應該要負起責任，並引用孔子的話，“己所不易，勿施於人”。傅崐成認為這些話很有含義，因為越南其實是中國在南海地區真正的對抗者，越南在南沙占據了最多的島礁，並且是唯一一個在南沙群島跟中國交火過的國家，甚至於對台灣轄下的太平島，越南也有過直接或間接的對抗行動。



在這種情況之下，越南作為明年的東盟輪值主席國，同時越南也是聯合國安理會的非常任理事國，越南國防部長也強調了，越南表示希望聯合多邊力量來共同管控風險，維護區域和平。越南重視地區和世界的和平穩定，奉行獨立自主多樣和多邊的外交政策。傅崐成認為，越南防長在香山論壇的發言所包含的一個含義就是明年將是中越在南海地區很重要的一個對抗。對此，傅崐成判斷，明年中越之間可能在南海會有比較重大的一個正面衝突。



針對當前的中美關係，南海、台海是中美博弈的焦點，兩者哪個更具有緊迫性？傅崐成對中評社表示，美國軍艦在台灣海峽航行、穿越，並沒有違反國際法，只是引發了兩岸的關切。台灣海峽很寬，最窄處是從福建的平潭島到台灣的新竹，只有70海里（約130公里），中間還有比較寬的專屬經濟區，而專屬經濟區本來就是各國的船舶飛機可以通航和飛躍的區域。所以傅崐成認為美國軍艦在台灣海峽航行、穿越並沒有那麼敏感。



他認為更加應該引起關注的是南海。南海諸島的島礁是中國的，現在我們的主權島礁被別的國家占領，並從島礁劃出去專屬領海，並且還要受到別的國家以仲裁或其他方式的挑戰，加之時不時的還要鬧出一點國際爭端，美國便可以“見縫插針”，在南海問題裡面“攪和”，形成雙方之間的衝突。如此一來，便可以遲滯中國的發展，因為如果地區安全上不穩定的話，美國的存在就顯得更有力量、更有需要。這也是美國的全球戰略裡面的一個環節，所以南海問題比台海問題確實要更敏感和嚴重。