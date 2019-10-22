日本天皇正式宣告即位

中評社北京10月22日電／日本德仁天皇22日在皇居正殿“松之間”舉行了“即位禮正殿之儀”，正式宣告日本第126代天皇即位。



新華社報道，“我願一直為日本國民及世界之和平而祈願。親近國民、遵守憲法，為做好日本國家及日本國民的綜合象徵而盡職盡責。”當日下午，日本德仁天皇在登上位於“松之間”內的紫色寶座“高禦座”後宣讀了即位誓言。



當天下午1時，德仁天皇身著傳統裝束“黃櫨染袍”登上了“高禦座”。“高禦座”旁邊，雅子皇后站在紫色寶座“禦帳台”之中。秋篠宮親王夫婦等成年皇室成員也身著傳統服飾站在“松之間”殿內參加了即位儀式。上皇（明仁天皇）夫婦未參加。



德仁天皇宣讀完即位誓言之後，日本首相安倍晉三身著黑色燕尾服向天皇宣讀了賀辭，並三呼“萬歲”。正殿之外禮炮齊鳴。



據日本宮內廳介紹，新天皇即位儀式，需要經過“劍璽繼承之儀”“即位禮正殿之儀”“祝賀禦列之儀”等重要流程。今年5月1日，新天皇德仁舉行了“劍璽繼承之儀”，正式繼承了象徵皇位的三種神器以及國印和天皇御璽等。原定22日當天下午開始的巡遊等“祝賀禦列之儀”，因處理強颱風“海貝思”災情而延期至11月10日舉行。



22日晚間還將舉行新天皇即位“饗宴之儀”，屆時天皇夫婦和皇室成員將與外國元首等賓客一同用餐。



據宮內廳介紹，有來自194個國家及聯合國、歐盟等組織的代表共2000餘人參加了此次即位儀式。