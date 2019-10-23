中評關注：港府公佈新一輪撐企業保就業措施

財政司司長陳茂波宣布新一輪撐企業和保就業措施 中評社香港10月23日電（記者 張心怡）過去數月的社會動蕩，不但打擊了香港作為一個安全城市以及國際金融、商貿和航運中心的形象，更重創本地經濟，零售、餐飲、運輸和旅遊業均大受影響。繼八月中和九月初宣布兩輪支持企業和市民的措施後，財政司司長陳茂波昨日宣布新一輪共涉及約20億元的“撐企業、保就業”措施，重點支持受嚴重打擊行業。陳茂波呼籲社會各界同心協力，守望相助，共同面對現時的經濟挑戰。



陳茂波介紹，新一輪“撐企業、保就業”措施包括：第一，運輸業的燃料補貼。燃料是運輸業的主要經營成本，特區政府準備為運輸業提供為期六個月的燃料補貼，惠及61000名士和紅色小巴司機、180間公共交通服務營辦商，以及13萬名商用車車主，涉及開支約13.65億元。



第二，運輸業的檢驗費。八月中宣布首輪的措施時已經包括豁免商用車輛的驗車費用。此次會向本地商用船只提供一次性的檢驗費補貼，這一筆過的補貼大約讓6300艘本地商用船只受惠，涉及開支約1650萬元。



第三，租金寬免。在八月中宣布的支援措施中，包括由十月一日起向地政總署及產業署轄下大部分作社區及商業用途的短期租約和部分出租食肆及零售商店提供50%的租金減免，為期六個月。此次會把這個租金寬免安排範圍擴闊至包括以下幾方面：地政總署、政府產業署、康樂及文化事務署轄下的公眾收費停車場；政府產業署轄下的超級市場、超級商店、購物商場和自動售賣機位；康樂及文化事務署轄下的餐飲和零售場所，例如小食亭、商店、自動售賣機位等，以及文娛中心的設施；地政總署轄下的海濱康樂或活動場地；地政總署轄下大部分更改地契使用條款作社區及商業用途的短期和臨時豁免書的費用，主要受惠行業包括倉庫及物流、零售及餐飲、工場等。



針對旅遊業方面，陳茂波談到，商經局正與香港旅遊發展局及香港旅遊業議會研究，向旅行社提供支援，幫助業界應對經營的困難。陳茂波特別呼籲獲得租金寬減的停車場營運商，把有關寬減與停車場使用者分享，令運輸業界及普通車主從中受惠。他亦呼籲更多業主和發展商響應，積極考慮推出租金減免的措施幫助租客，尤其是在今次經濟下行中最受影響的行業，例如零售、餐飲、運輸物流和旅遊業界。



據了解，特區政府於2019年八月中及九月初已宣布合共超過191億元的紓困措施，實施進度良好。其中，豁免27類政府收費的附屬法例，以及寬免各項政府土地及物業租金百分之五十、為期六個月的措施均已由10月1日起實施。至於各項需要額外資源的紓困措施，特區政府正陸續徵求立法會各相關事務委員會意見，盡速向財務委員會申請撥款。相關政策局和部門會全力跟進各項措施的實施，使企業和市民能盡快受惠。



陳茂波指出，在現時經濟面對較大下行壓力的時候，不論企業或市民都需要較多支持。雖然推出多輪的支持措施令政府出現財政赤字的機會增加，但政府財政實力穩健，會善用多年累積的財政儲備，適時推出逆周期措施，刺激經濟、紓解民困、與市民一起抵禦經濟下行的風浪。