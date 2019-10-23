樂玉成：中美只能做夥伴，只能多合作

外交部副部長樂玉成出席第九屆北京香山論壇（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月23日電（中評社報道組）10月22日，中國外交部副部長樂玉成出席第九屆北京香山論壇全體會議特別議題“中華人民共和國成立70周年與世界和平發展”作主旨發言，並在會議回答環節回應了有關中美關係的提問。他表示，中方不贊成美國動不動就揮舞關稅的大棒，對中國搞極限施壓。中國的發展不會動到美國的“奶酪”，中方希望同美國相向而行，繼續合作。



在會議的問答環節上，談到中美關係，樂玉成說，“美國把中國視為對手，中國把美國視為什麼？其實答案很清楚，我想全世界人民也都知道，我要反問一下。世界希望中美是做敵手，還是做夥伴？我想中美還是要做夥伴，還是要合作。”



樂玉成表示，中美經貿摩擦讓世界憂心忡忡，中方希望看到中美停止貿易戰，不贊成美國動不動就揮舞關稅的大棒，對中國搞極限施壓。這個做法是舊思維，行不通。



樂玉成指出，在今天相互依存、相互利益交融的全球化時代，哪一個國家能夠不靠別人、不合作，就能夠實現自己的目標和夢想，就能夠成就偉大，那是不可能的。前不久，中美經貿談判在一些領域取得實質性的進展，而且有望達成一些協議，這個結果就說明中美只能做夥伴，只能多合作。



樂玉成強調，中方一直主張以協調合作穩定為基調的中美關係，美國不用擔心中國的發展會動到它的“奶酪”，會損害他的利益。中國的發展，是讓中國老百姓過上好日子，中國不要別人的東西，中美可以相互學習，相互借鑒，不存在取代誰，挑戰誰，威脅誰的問題。我們相信只要相互尊重，平等合作，有問題好好商量。中美之間沒有解決不了的分歧。



“我希望美方能夠同中方相向而行，繼續合作，有問題解決問題，共同把我們地球呵護好建設好，這是我們的責任，也是世界人民、世界各國對中美兩個大國的期待。”樂玉成說。



（記者 李娜 郭至君 徐夢溪）