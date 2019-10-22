王毅談香港問題的兩個基本事實

中評社北京10月22日電／當地時間10月21日，國務委員兼外長王毅在巴黎接受法新社專訪時，回答了關於香港問題的提問。



新華社報道，王毅表示，涉港問題是中國的內政。根據聯合國憲章，任何國家都不能干涉別國的內政。在香港問題上，有兩個基本事實可以告訴大家。一個基本事實是，目前在香港展現的不是和平遊行，而是百分之百的街頭暴力。一夥暴徒穿著幾乎同樣的衣服，帶著類似的面具，手持鐵棍和燃燒瓶，肆無忌憚地進行違法犯罪活動。他們打砸商店，毀壞公共設施，毆打無辜市民，癱瘓地鐵機場，甚至公開襲警，使警察的生命受到直接威脅。這是徹頭徹尾的違法犯罪。這種行為在任何國家、任何社會都是不能被接受的。香港歷來崇尚法治，任何行動都應在法治框架下進行，任何不滿都不能成為實施暴力的理由。所以現在在香港最重要的，就是止暴制亂、恢復秩序，依法行政。



第二個基本事實是，一些外國勢力，包括一些媒體，竟然不顧基本事實，甚至顛倒黑白，把香港的街頭暴力美化為主張民主，把警察依法行動污蔑成施加暴力。出現這種扭曲的現象，可能有各種各樣原因，但有兩點是很明確的。一個就是這些人已經讓偏見蒙蔽了雙眼，他們內心甚至充滿了邪惡，以至於無視基本事實，極力造謠污蔑。第二個原因就是這股勢力實際上是在鼓勵和縱容街頭違法犯罪，目的就是要把香港搞亂，葬送香港幾代人建立起來的發展繁榮，葬送香港實施“一國兩制”以來取得的巨大歷史性進步。但我要告訴大家的是，這種企圖絕對不會得逞，也絕對不可能得逞。



王毅表示，相信香港的民眾一定會認清這些外部勢力的險惡用心，香港特區政府一定會依法恢復香港的法治，中央政府也一定會繼續根據憲法和基本法堅持“一國兩制”。希望世界上有良知的人們都能對香港發生的事情採取客觀和公正的態度。



王毅表示，香港發生的暴力實際上正在其他國家被復制。在西班牙加泰羅尼亞，在英國倫敦的公共設施上，甚至在智利的街頭。一些示威者公開表示，要把當地變成第二個香港，要如法炮製香港搞街頭暴力的做法。有人竟然把香港的暴力稱為“一道亮麗的風景線”，這種說法已失去了最起碼的良知。