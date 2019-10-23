舉辦漁民座談會　嘉縣百位漁民表態挺韓

韓國瑜22日在嘉義區漁會和漁民展開座談。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜22日來到位於嘉義縣布袋鎮的嘉義區漁會和當地漁民展開座談。當地百餘位漁民齊表態支持韓國瑜，韓國瑜也承諾，如果有機會進中央，一定會照顧人民，這是肩膀上的責任。



這場座談會約有100多位漁民參加，所有漁民不僅當場表態支持韓國瑜，還有漁會幹部也高聲挺韓，漁會大樓會牆壁更四處張貼挺韓國瑜的標語、海報，顯示過去長年支持民進黨的嘉義縣漁民似乎政治風向已有所轉變。



有漁民提出，希望韓國瑜當選後，能解決布袋鎮南、北航道泥沙淤積的問題。還有漁民當場質疑，韓國瑜常說“苦民所苦”，誰知道會不會像之前的陳水扁參選時開一堆支票，結果選後通通沒有兌現，等於是“芭樂票”，如果韓國瑜的答覆能讓他滿意，他一定全力幫韓國瑜拉票。



另外，有居民當場烙英文預祝韓國瑜2020當選，希望韓國瑜盪選後實施中英語雙語教學，也希望他能夠解決當地外傘頂洲“國土”流失問題。



韓國瑜表示，解決淤沙問題他一定會做，外傘頂洲“國土”流失問題會納入主要研究。韓國瑜也提及，高雄在他主政下漁業水產外銷相比去年成長22%，台灣周邊有太多市場沒有開發，如澳門、香港的市場一定要打進去，對台灣農、水產外銷都有幫助。



韓國瑜強調，政府的責任就是要照顧民眾，一個政府如果無法照顧、服務民眾，帶領民眾走上一條更好的路，這個政府就沒有價值。未來他如果有機會進中央，一定會照顧人民，這是肩膀上的責任。

