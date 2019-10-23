中評關注：吳敦義開始打“立院”龍頭選戰了

吳敦義將進軍“立法院”。（中評社資料照） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義將自行列入不分區“立委”名單，爭取2020進入“立法院”開展仕途第二春。吳意在“立法院長”寶座，這背後算盤是否真能打得響，從各種局勢看來風險頗高。



不分區總額34席，國民黨2016選情不佳，只拿到11席，2020有望成長2到4席，吳敦義既然要把自己放進名單，又不好意思放在第一名，外界認為擺在11名或是中間的第7名左右，是比較合理且能平息外界雜音的方式，總之一定是在安全名單內。



已經當過“副總統”、“行政院長”等要職的吳敦義，會起心動念想再回“立法院”，主要是他認為國民黨2020“立委”席次有望過半，重回“立院”瞄準的就是“立院”龍頭位子。



假設國民黨席次無法過半，“立法院長”寶座就是考驗藍綠的合縱連橫功力，2020選後的“立法院”能跨過政黨票5％的政黨，除了民進黨、國民黨，最有可能就是台灣民眾黨和時代力量。時力和國民黨合作的可能性幾乎沒有，國民黨能爭取的只有民眾黨主席柯文哲和鴻海創辦人郭台銘合作的“郭柯聯軍”。



郭柯勢力有望成為“立院”第三大黨，所以這部份是未來吳敦義要積極拉攏的。



近期可發現，吳敦義在郭台銘退出國民黨後，已不只一次對郭示好，除了傳出可能吳郭會但後來暫緩後，吳也對郭幫國民黨“立委”參選人站台一事開了綠燈，這些動作都是在為自己未來進軍“立院”後的安排買保險。除此之外，吳敦義對王金平也釋出友好態度。



另外，“立院”在2016由民進黨佔多數後，實行了議長中立化的改革措施，因此，吳敦義若能拚上“立院”龍頭，勢必得先辭去黨主席一職。可觀察到吳現在對許多敏感議題都採取不表態方式，譬如這幾天藍綠立場大不相同的陳同佳案，吳即表態不評論，和馬英九、2020參選人韓國瑜以及黨的立場不太一樣，似乎已在展現自己能夠中立的角色。



吳敦義為未來的政治路做打算絕對無可厚非，但能否心想事成，還有待考驗。而且一個要帶領國民黨打選戰的黨主席，若遇到在野黨爭議事件就變成不沾鍋，也是很特別的事。