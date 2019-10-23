嘉義縣農漁民倒戈挺韓？藍議員李國勝說原因

韓國瑜22日前往嘉義區漁會與當地漁民展開座談。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 李其樺）嘉義縣長年綠大於藍，不過22日中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜走訪嘉義縣4間宮廟、農、漁會，都獲得民眾高度表態支持，還有民眾喊出“換人做看看”的聲音，是否代表嘉縣農漁民倒戈？對此國民黨嘉義縣議員李國勝22日在義竹鄉接受中評社訪問認為，嘉義縣農漁民不滿民進黨長期執政騙選票，因此改挺會做事的韓國瑜。



李國勝表示，嘉義縣過去很多年的確是綠大於藍，在地農、漁民也是支持民進黨居多，但是民進黨政府卻沒有好好照顧農漁民，包括水果外銷、養殖漁業和漁產外銷等方面都讓農漁民權益受損。



李國勝表示，嘉義縣養殖漁業以養殖蚵仔為大宗，其他還有養殖鱸魚、虱目魚和吳郭魚。以前兩岸關係不錯的時候，台南學甲虱目魚可以外銷到大陸去，有時候台南那邊供不應求，還會從嘉義縣這邊調貨支援。但是現在兩岸關係陷入冰點，失去龐大的大陸市場通路，養殖漁產價格因此下跌，影響漁民生計。



對於嘉義區漁會主動張貼支持韓國瑜的大字標語，韓國瑜上午前往嘉義縣宮廟參訪，也受到當地鄉親歡迎。李國勝認為，顯示嘉義縣農漁民已經受不了民進黨執政騙選票，沒有好好照顧農漁民，改挺會做事的韓國瑜來幫他們解決問題。

