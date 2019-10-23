高雄白派結盟郭家軍？王耀裕：僅是友好站台

國民黨高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄“立委”參選人黃韻涵成為鴻海創辦人郭台銘的郭家軍一員，高雄白派是否轉向結盟郭家軍？熟悉高雄農漁會勢力的國民黨市議員王耀裕表示，這只是出自交情友好的站台，仍是只限於替黃韻涵助選為主，他並不認為白派會做選票轉移，對國民黨政黨票影響也會有限。



王耀裕，1961年生，高雄林園人。高雄工專畢業，高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任林園鄉民代表會副主席、現任國民黨籍高雄市議員。王耀裕對高雄農會、漁會體系相當熟悉。



針對郭台銘呼籲政黨票投台灣民眾黨，王耀裕表示，不認為這會影響支持國民黨籍“立委”的選民，票投給國民黨籍“立委”候選人，政黨票也會投給國民黨，轉投給別黨的機率很低。



王耀裕表示，郭台銘不參加大選了，現在身分是世界知名的企業家，郭主打支持的人選當選“立委”進軍“國會”，目標只放在鎖定幾位屬意的郭家軍人馬，並非特別為了某一個政黨，而是在經營個人理念。



王耀裕指出，郭台銘的票大部分是國民黨籍，民進黨完全不會跑來支持郭台銘，所以郭的票會回歸國民黨。中間選民的投票傾向，離投票日越來越近的時候才會選擇票要投給哪個政黨或哪個人，現在談還有點早。



郭台銘、前“立法院長”王金平、白派大將高雄農會理事長蕭漢俊、高雄市議會副議長陸淑美日前都同台替黃韻涵站台，是否高雄白派和郭家軍有結盟趨勢？



王耀裕認為，王金平和郭台銘交情很好，相對王金平和吳敦義黨主席交情也都不錯，他不認為白派會全部做選票轉移，應該還是支持國民黨的人選，且王和吳21日同台，兩人彼此握手、擁抱，互動熱絡，這一點也很重要。



王耀裕說，有進一步跨出碰面熱絡，這是好事一樁，多溝通聯繫有利未來選情。國民黨是在野黨，面對執政黨掌握行政資源，完全沒有分裂的本錢，王院長本來就是忠貞黨員，應該還是可以協調溝通，化解心結，國民黨才會壯大。



王耀裕表示，王金平是高雄白派領導者這一點十分確立的，不管未來王是什麼身分，王依然是白派的領導人，就算派系現在式微，依照王院長長期做人風格和風範，不管未來職務是什麼或其他發展，主導白派的部分不會受到影響。



王耀裕建議，韓國瑜市長目前要跑全台灣，每天時間有限且幾乎不夠用，黨中央應該更努力和郭台銘、王金平冰釋前嫌，雙向溝通，對大選選情也會更有幫助。王院長也沒有說要離開國民黨，黨中央就更應該主動。