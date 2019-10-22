柯妻陳佩琪狠酸蔡　LSE弄丟論文可提告

陳佩琪發文酸蔡英文。（擷取自陳佩琪臉書） 中評社台北10月22日電／香港反送中導火線、港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳將於23日香港刑滿出獄並願來台投案，引起台灣朝野爭論不休。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也參一腳，陳佩琪22日晚間在臉書上PO文談論蔡政府拒絕兇嫌投案不知道什麼道理。陳也順道酸了蔡英文的“論文門”一把，認為台灣的法律和法規真是難懂，一般人直覺都認為就算私人證書和論文要保密30年，也應該是從遞交日算起30年，怎麼是從人家開始質疑起算30年呢？



陳同佳17日表達願來台受審，而蔡政府原直指這是港府政治操作，拒絕陳同佳入境，但陸委會22日晚間則轉彎表達，“已致函要求港府同意“我方”檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳”。



陳佩琪臉書全文如下：



面對和自己有關的社會矚目事件，每個人都有自己一套解決方法，首先先找證據自清，不得其門就只好開記者會，再不得已，最後一招就是告上法院，像一年前的“財產來源不明”官司就是這樣，但告法院曠日費時，有時明明證據都齊全了，法院來個“不適格”判決，還是令人沮喪。



2018年下半年選舉前，官司仍持續，有一回中午去律師哪兒談案情，律師要我提供更詳細的支出明細給法院，為了想贏官司、爭清白，我什麼事都做，那天從醫學會會場轉去醫院開會途中，趁機溜回家，將律師要的支出明細，包括一堆工作人員薪水轉帳單（當時選舉帳戶已沒錢，出納也沒聘了，都是我自己做轉帳工作），一張張傳給律師，記得當天披頭散髮在馬路上還被記者一路跟蹤，氣到晚上還打電話到報社跟他們理論一番，只是就在我認真搞了一年，還是敗訴，或許在台灣法律很深奧，一般人不容易懂，像今天有個消息說在台灣殺了人，被我們法院通緝，兇手要來台自首，卻被拒於門外，也不知是什麼道理？



2011年八月愛滋事件發生時，我肺腺癌剛開完刀不久，雖體力差，但仍窮盡心力找證據，先生是事件中最小咖的，但也被我們找到很多疑點， 像HIV為何以前都是用positive和negative，當晚卻是用數字；報告單為何只有操作者而沒審核者；重大異常為何沒簡訊通知；協調師按SOP覆誦兩次，為何不反駁人家聽錯？



最近“總統”論文門遭人質疑也讓人不捨，上網看了一下內容，癥結在學校該收藏論文的三處圖書館都把論文搞丟了，其實光憑這點，“總統”就可以控告他們了，只是“跨國官司”曠日廢時，建議應學我們對付愛滋事件的精神一樣，利用方便可及的證據為優先，既然有人質疑目前公布的論文是草稿，那就請政大、東吳和“教育部”公布原始論文不就得了？台灣的法律和法規真是難懂，一般人直覺都認為就算私人證書和論文要保密30年， 也應該是從遞交日算起30年，怎麼是從人家開始質疑起算30年呢？



剛剛瞄了一下自己上一篇臉書的留言，最上面幾則都是讚美我越來越像李佳芬女士（韓國瑜妻子），不但外表跟她一樣越來越美麗，談吐氣質也越來越像，老實說已我們的年紀，過去的表現都定型了，我也一向對自己的工作能力和談吐舉止深具信心，不過看到網友的留言都說我越來越像她，可見她的表現還勝過我許多，感謝“這些XXXX網友”不勝其煩的提點，我會好好學習，你們用我來突顯韓市長夫人，相信他們會拿來操作並感謝你們。