港凶嫌投案事件急轉彎　蔡英文：莫被誤導

蔡英文臉書發言提到，我們從來沒有放棄“國家”的司法管轄權。（取自蔡英文臉書） 中評社台北10月22日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天晚上在臉書發文強調，關於香港人陳同佳是否來台受審一事，“我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄‘國家’的司法管轄權”。



陸委會下午召開記者會說明已致函要求港府同意台灣檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，同時帶回陳嫌在港筆錄等相關卷證。由於蔡政府之前一再強調台港沒有司法互助，移民署也提到拒絕陳嫌入境台灣申請，但因為外界對此案有諸多質疑，蔡政府晚間定調，政策急轉彎。



蔡英文表示，這個案件，受害者與加害者都是香港公民，此時此刻，加害者依然被關押在香港監獄，重要的證據和資訊也都在香港。



她表示，我們不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。稍早，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣，明天派檢警到香港押解嫌犯。



蔡英文說，案件發生在台灣，我們當然主張司法管轄權。希望香港政府負起責任，提供必要的協助，讓司法機關掌握充分的證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道。



蔡英文臉書最還強調，“是誰政治凌駕法律，答案很清楚”。

