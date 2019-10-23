紀俊臣：蔡政府常自打嘴巴　韓會險勝

紀俊臣。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月23日電（記者 黃文杰）私立銘傳大學教授兼社會科學院院長紀俊臣接受中評社訪問表示，他判斷中國國民黨2020參選人韓國瑜 最後會險勝，因為蔡政府到選舉最後，還會陸續出現“自打嘴巴”現象。以港女命案凶嫌陳同佳有意來台投案遭蔡政府拒絕，過去蔡自認香港“反送中”讓她撿到槍，現在無疑撿到“火球”，丟也不是，麻煩大了。



紀俊臣，政治大學政治研究所法學博士，現任銘傳大學教授兼社會科學院院長，十月剛當選競爭力論壇理事長，研究專長：公共行政，法制作業，立法技術，地方政府與政治，市政管理與計劃，公務管理與政策，觀光政策與法規。



中評社問，距離大選剩下80幾天，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜已經開始請假，面對民進黨蔡英文以「衛冕者」姿態，尋求連任，藍綠對決，韓國瑜會一直居於劣勢嗎？



紀俊臣分析，韓取消11月訪美行程，2020“成功一半”，因為兩岸壓力能夠減輕很多，韓不去美國，對於蔡來說，彷彿只有蔡可以打“美國牌”，事實上，也未必如此。



他認為，中美雙方現在正為簽署貿易協定在努力，中美雙方不會鬧僵，反倒是香港“反送中”，因為港女命案兇嫌陳同佳要送回台灣，蔡政府拒絕，蔡英文已經不是“撿到槍”，而是“撿到火球”，丟也不是，麻煩大了。



紀俊臣分析，選戰到最後政見辯論會，韓國瑜會追問蔡英文“顧主權”，質疑為何不抓香港兇嫌？那就是顧主權嗎？只能說，夜路走多了總會遇到鬼。



紀俊臣表示，蔡英文執政3年來，大陸挖走7“邦交國”，結果“外交部長”吳釗燮日前接受媒體專訪時指出，有5個國家“斷交”後出現“後悔聲音”，因為面臨“一無所有”，這說明什麼？蔡政府一開始解釋，斷交原因是大陸砸大錢，現在又說不是金錢攻勢，根本胡說八道，自打嘴巴，蔡政府如果有本事，就趕緊爭取復交。