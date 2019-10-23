蔡英文勤跑中台灣　提多項政績爭取民眾支持

蔡英文到彰化廟宇參拜。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）蔡英文22日再度到中台灣參拜“田中乾德宮”、“員林禪寺”、“大村慈雲寺”等地方廟宇。蔡英文並大力提及蔡政府推動政策，包括：“5加2產業計劃”、“前瞻基礎建設計劃”，讓台灣有好的投資環境，在稅收成長後推動長照2．0照顧長輩，提供托育、托嬰補助照顧小朋友，並幫年輕人減稅，將經濟成長果實與全民共享，盼鄉親繼續支持政府，讓台灣更好。



蔡英文表示，政府執政3年多來，很打拚也很負責任。雖然國際上有美中貿易戰以及其他不穩定的因素，但台灣經濟還是穩穩地成長。今年上半年台灣經濟成長是亞洲四小龍第1名，今年全年也將會是四小龍第1名。有一個打拚、有準備的“總統”及團隊，不論外面的情勢如何變化，一定會維持台灣經濟穩定的成長。



她提到，因為經濟成長，稅收增加，今年5月是有史以來最大規模減稅，政府讓所有人民分享經濟成長的成果，也特別照顧年輕人或收入較低者，減輕年輕人第一哩路上的負擔。另外，政府推動長照2．0，照顧老人家，讓長輩在社區或家裡能得到照顧，未來也會補助24小時機構的照顧，讓長輩的照顧更完善。在她剛上任時，長照預算只有新台幣50億元，明年將增加到400億。



蔡英文說明，政府也照顧0到6歲的小朋友，其中0至2歲有育嬰補助，2至6歲有托育補助。在她上任時，預算只200多億，逐年增加預算，到現在已經有600多億；將來經濟更加成長，稅收更多，政府就有更多預算照顧老人及小朋友，讓年輕人沒有後顧之憂。



談及台商返台投資，她說，今年年初到現在，台商返台投資金額已有6，100億，外商也在台灣增加投資。前幾天，美國政府鼓勵美國前500大公司來台灣投資，這表示台灣是有好的投資環境。政府推動“5加2產業計劃”、“前瞻基礎建設計劃”，讓現在台灣的投資機會很多，年輕人就有希望、就有未來，以後可以有較穩定的生活及好的工作機會，“這個政府是有史以來最會照顧人民的政府”。



談到農業產品外銷，蔡英文說，台灣芭樂現在已經可以外銷至美國，這是從2009年要做，但過去政府沒有做成的事情。最近這幾年，我們消除外銷障礙、打開國際市場，讓我們的農產品都可以賣到價格好的市場。



蔡英文也提到，20幾年前台灣地區發生口蹄疫，導致“我國”豬肉不能出口，她上任後解決了這個問題，今年口蹄疫已成功拔針，台灣豬肉在明年就可以再度外銷。除此之外，“行政院”蘇貞昌院長帶領的團隊非常有效率也很有經驗，成功將非洲豬瘟疫情阻絕於境外，讓台灣及日本（編按：實際上日本6縣1府均有非洲豬瘟疫情，共撲殺13萬頭豬）成為東亞唯二沒有被非洲豬瘟影響的“國家”，顯見這個政府非常有魄力。



蔡英文強調，現在的政府是最有效率、最有經驗的政府，請鄉親繼續支持政府，讓政府保護台灣的人民。



黨內尋求連任的民進黨“立委”陳素月、洪宗熠等也都出席參拜活動。