陸委會：已致函港府　隨時啟程赴港接人

陳宗彥(左起)、邱垂正、張斗輝22日傍晚5時舉行記者會。(圖:陸委會提供) 中評社台北10月22日電（記者 倪鴻祥）陸委會22日晚間針對“香港嫌犯陳同佳案”發布新聞稿，指下午已透過台港既有管道正式致函港方，將派司法人員赴港，隨時準備啟程，盼港方能夠儘速正面回應，協助確認犯嫌身分並提供相關事證等協助，讓檢警人員一併帶回。



陸委會副主委兼發言人邱垂正22日下午5時邀集“內政部政務次長”陳宗彥、“法務部常務次長”張斗輝舉行記者會，說明已正式致函及致電港方，將派司法人員赴港帶回陳嫌及港方持有的相關罪證，晚間發布新聞稿。



陳宗彥表示，刑事局過去與與香港警務處也有聯繫管道，下午也正式通知對方，會有司法人員前往，但過去只有資訊聯繫，沒有實質合作案例，因此這次盼能給予協助，另陳嫌因已是通緝犯，所以不適用線上申請入台簽證，因此還是希望在司法互助下完成陳嫌來台的部分。



有關司法人員何時出發？陳宗彥表示，檢警已成立專案小組，將視台港雙方協調結果，隨時準備赴港接洽。



張斗輝表示，希望港方也能提供相關罪證資料，以免陳嫌台審理時因證據能力不足無法有效追訴，但如果犯罪證據充足構成有罪，也將尊重司法判決，所以不預判能否免除死刑。



陸委會晚間發布新聞稿如下：



一、本會已於昨（21）日發出新聞稿呼籲港府，儘快安排臺港雙方主管部門坐下來討論如何建立司法互助機制，以有效處理個案，並從根本解決問題。



二、 我“法務部”亦於昨日記者會中，提出三項原則包括：本案臺港都有管轄權，基於審理便利性，應由港府優先審理、我政府會透過正式的司法互助方式處理本案，沒有拒收問題、政府從未放棄管轄權，絕不卸責。並建議兩項方案：“我方”願提供相關事證，供港方審理；港府有無管轄權一事，應由香港法院作出正式裁定。



三、 惟依據港府保安局昨晚的公開聲明，港方仍無意受理，且對“我方”所提建立臺港司法互助機制的建議，亦無正面回應，“我方”對此感到遺憾。



四、 鑒於“我方”一直苦等港方的正面回應，但迄無下文，為實現司法正義，務實處理本案，“我方”已於今日下午透過臺港既有管道正式致函港方表示：



（一） 希望港方依先前公開承諾提供合法協助，就“我方”於2018年3月16日、4月26日所提刑事司法互助請求書之請求事項及相關在港卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供“我方”赴港人員攜回。



（二） 因本案犯嫌涉及重罪，為免犯嫌有逃亡滅證之虞，希望港方協助“我方”赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。



五、 港女命案發生以來，我政府立場一貫、明確，就是伸張公義，早日還給被害家屬公道，相信這也是臺港兩地民眾的期待。“我方”希望，港方對於我檢警赴港將犯嫌暨事證帶回一事，能夠儘速正面回應，並提供相關協助，讓本案能夠圓滿解決，以符合各界的期盼。