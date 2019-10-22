專家：俄應借鑒中國初創企業發展經驗

中評社香港10月22日電／亞太地區頂級域名協會（APTLD）總經理列奧尼德∙托多羅夫在第六屆世界互聯網大會期間接受衛星通訊社採訪時表示，俄羅斯可以借鑒中國在發展初創企業方面的經驗。



托多羅夫說：“中國在創建初創公司方面有著相當成熟的體系，可供俄羅斯借鑒。有才能的人都去國外學習，通常是去美國和英國。他們在那獲得一流的知識，接觸到最好的技術，建立寬廣人脈，得以良好實踐。然後他們回到中國，那有足夠空間讓他們大展身手。國家在初創企業發展的特定階段不會加以干涉。人才可以自由選擇領域。有大量的私人資本隨時準備為中國初創企業家投資。要找到可以應用他們研究成果的領域就是一眨眼的事。”



托多羅夫認為，過度官僚主義阻礙了初創企業的發展。



他說：“在俄羅斯，年輕人在開辦初創公司時經常與官僚機器的死板相衝突。包括獲得許可和融資在內所有開辦初創公司所需的手續都因繁冗的官僚流程進展遲緩。初創市場發展飛速，這一方面刻不容緩。”



據中國政府網，2018年，中國120家創業創新示範基地加速建設，眾創空間數量已經達到5500多家，科技企業孵化器超過了4000家，中央企業搭建的創新創業平台達到970多個，創業投資機構超過3500多家，資金管理的規模接近2萬億元。