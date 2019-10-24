韓流2.0關鍵　任芳明：莫特別強調國民黨

任芳明。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）桃園市中壢區退伍軍人協會理事長任芳明接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜這次能夠掀起“韓流2．0”，關鍵在於凸顯“庶民對抗蔡英文”，跟以往大選只強調“我代表國民黨”有很大差別。要知道，在台灣講“國民黨”三個字，恐怕先少掉三成選票。



任芳明，陸軍官校專修班第36期，三軍大學情報研究班第8期、桃園升格前，曾任四屆中壢市民代表會代表、黃國園黨部第20區常委、八二三戰役戰友協會中壢分會顧問，現任桃園市中壢區退伍軍人協會理事長。



中評社問，韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，在民進黨執政的屏東與台南及嘉義，都掀起熱潮，怎樣看這波“韓流2．0”？



任芳明利用雙手來解釋，左右手掌，各有五根手指頭，左手正好是軍公教警消，右手是漁民、農民、新住民、原住民及勞工，兩隻手代表十大族群，他問中評社，這十大族群，挺民進黨蔡英文？還是挺國民黨及“中華民國”？



他說，退休軍公教警消，光這五根手指頭，為什麼蔡英文拿不到選票？因為砍退休金，但是民進黨也很精明，拼命給現在的軍公教警消更多的福利與照顧，重點是，退休的人數多？還是現任的人數多？民進黨也很厲害，故意製造對立，退休領的是國民黨的錢，現任領的是民進黨的錢，2018縣市長選舉，民進黨怎麼不會大敗？2020當然積怨很深。



中評社問，民進黨2018已經慘敗，難道沒有彌補或改進？



任芳明透露，退輔會已經編了一筆錢要給榮民，近期就會釋放優惠與大利多政策，好比拿榮民證者可以到退撫會經營的風景遊樂區，好比清境農場等地旅遊，給予優惠補貼或免費，問題是，現在彌補來得及嗎？答案“不會”，給這麼多優惠，民心買得回來嗎？恨都恨死了，



他進一步分析，陸配為主的新住民，會挺民進黨蔡英文嗎？勞工及農漁民過去挺民進黨，現在韓國瑜勤跑地方、傾聽民意，凸顯庶民朋友，會爭取勞工與農漁民的認同，這個族群不敢說拿超過五成的選票，拿到四成五選票有可能。



任芳明也解釋，現在在台灣拼大選，如果還是延用“我代表國民黨”，恐怕先少掉三成選票，韓國瑜當然是國民黨提名，但是韓國瑜凸顯他代表庶民，這樣才能真正在綠營執政地盤可以翻轉，他很篤定2020韓國瑜會贏，是以庶民的角度來看。

