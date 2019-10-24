蘇格答中評：台灣有人想依賴美國是一廂情願

中國太平洋經濟合作全國委員會會長蘇格（中評社 張爽攝） 中評社杭州10月24日電（記者 張爽）中國太平洋經濟合作全國委員會會長蘇格在第六屆兩岸智庫學術論壇期間對中評社表示，美國對華政策總體上有兩面性。雖然美國對華政策進行了一些調整，但是對台灣政策是不是有一個180度大轉彎，還是值得打一個大大的問號。美國對華政策依然充滿兩面性，利用台灣問題服務於自己的某些戰略目標，也有可能必要時不惜犧牲台灣這個“棋子”的利益。台灣一些人如果完全想要依賴美國來求得自己安全，也是一廂情願。



蘇格對中評社說，國際格局現在發生了滄海桑田般的變化，在整個進程中可以看到“東升西降”的總體趨勢。在這個過程當中，美國對中國的崛起、對新形經濟體和發展中國家的群體牲崛起，產生了嚴重的戰略焦慮感，進行了重大的政策調整。但是國際風雲無論如何變化，中國現在的發展勢頭和潛力是任何力量也阻擋不住的。



蘇格說，中國現在所面臨的情況，就如一首詩中所言的“到中流擊水，浪遏飛舟”，這艘航船方向明確，前景光明，無論前面有任何艱難險阻，都必然櫛風沐雨，砥礪前行。



蘇格對中評社表示，多極化、全球化是大勢所趨，單邊主義、保護主義阻擋不了全球化的蓬勃發展。在國際格局不斷的變化情況下，兩岸關係何去何從，就值得有識之士認真思考，“雖然美國對華政策進行了一些調整，但是對台灣政策是不是有一個180度大轉彎，還是值得打一個大大的問號。”



“台灣一些人如果完全想要依賴美國來求得自己安全，也是一廂情願。兩岸同胞唯有自尊、自信、自強、自立，攜手同心，共圓中國夢，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀，這才是人間正道。”



蘇格在論壇上表示，當前世界面臨百年未有之大變局，中國的發展處於並長期處於重要的戰略機遇期。在當今國際局勢風雲變幻、不確定性顯著增多的情況下，更需要我們有大視野、大胸懷、大格局。大變局的本質就是變革世界的中心力量正在發生重大的、歷史性的轉動，核心是國際秩序的演進朝何種方向前進。



蘇格認為，大變革的內涵和外延概括為五個方面：第一是全球化在曲折中前行，第二是世界經濟格局正在發生變化，第三是國際力量的對比更趨平衡、均衡，第四是全球治理的演進和規則正在進行調整，第五是社會文化的變化，新技術、新產業方興未艾，國際社會的思想觀念、文化模式也日益多元。