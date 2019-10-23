韓流吹進非同溫層　方信淵：不能只靠拜廟

國民黨籍高雄市議員方信淵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展開全台傾聽之旅，韓流如何從1.0升級為2.0？國民黨籍高雄市議員方信淵表示，除了引起全台擴散效應，更重要的是要拉高層級，接觸更多原本不表態支持的選民，舉辦各種產業類型族群座談會比拜廟，顯得更加重要，願意出來進行對談，才有拉住這些人的機會。



方信淵，生於1965年，高雄橋頭人，中山大學高階公共政策碩士。方信淵選區位於（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭），他也曾任高雄縣第15、16屆議員。



針對“韓流”能否全台再起，方信淵表示，若要突破去年高雄市長選舉帶起的韓流，從韓流1.0升級為韓流2.0，應該要想辦法拓展不同族群的選民，接觸各種年齡層，尤其是那些支持度原本就不高的族群，譬如年輕人。



方信淵認為，跟著韓流跑的那些人，永遠就是那些人，如何開拓出去，就是要靠更多場次的座談會，這樣原本不支持的人，就會願意出來進行對談，否則不肯出來的話，永遠沒有機會。



方信淵說，各地都有國民黨的支持者，但都只是佔兩到三成而已，要突破這固定的兩到三成才是最重要的，如果都去拜廟，一定都是最忠實的支持者站出來，效果不大，不願意支持的人可能還是抱持觀望態度，不會出來。



方信淵說，雖然拜廟一定要去拜，但時間上不用太多，每個地方寧可把時間留給在地的各種族群座談，只要能夠說服對方，展現能夠解決問題，帶來希望的候選人，就能發揮一傳十的效果，甚至吸引參加者幫忙宣揚政策理念。



方信淵表示，韓國瑜的支持者和自發性動員能力太強了，但是動員能力絕對都有上限，也有發揮的極限，但是舉辦座談會就是開拓非支持者的區塊，目前雖然韓國瑜有做，但是不多，建議要再多多加強，可鎖定年輕族群、中小企業。

