中評關注：韓流2.0再起　民進黨霧裡看花

韓國瑜正以陸軍的方式逐步挺進，炒熱選情，綠營恐無法“冷處理”2020大選。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月23日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜啟動“土地傾聽學習之旅”迄今正好一周。韓從最南端鵝鑾鼻出發，一路行經屏東、小琉球、台南與嘉義縣市，行程鎖定各地宮廟“接地氣”，傾聽基層農漁民心聲，並拋出議題炒熱選情，希望重新喚起大家對執政黨的不滿，帶動換人做做看的風潮。



由韓國瑜近一周的行程來看，韓一離開高雄“走出去”進行“傾聽之旅”，累積起來的政治動能明顯逐漸擴大，韓確實是國民黨內當前最具造勢能力的候選人。這幾天觀察韓“母雞帶小雞”跑行程，藍營從屏東再到台南、嘉義市縣，幾乎所有藍營地方公職人員與“立委”選將，都緊緊跟在韓國瑜旁邊，如果韓是一隻孱弱的母雞，小雞恐怕避之唯恐不及。從小雞黏著母雞的動作就可知道，韓聚焦鎂光燈以及在對民眾的吸引力與現場造勢爆發力，已讓藍營小雞們深深“有感”。



眾所皆知，台灣各地宮廟是基層民眾的信仰中心，也是鄰里之間感情交流之處，韓選擇從南台灣出發，以陸軍的方式逐步挺進，試圖瓦解綠營過去“勞工、農民、漁民與庶民”四大基本盤，是一種極強有力的選戰策略。一旦韓流2.0逐漸形成強有力的旋風，民進黨過去自認的堡壘，勢將被攻破，韓國瑜在去年九合一，一舉攻破綠營執政近2.3十年的地盤，可見韓流能量極為驚人。



目前，民進黨仗著坊間民調遙遙領先韓國瑜，對於韓的攻勢，似乎仍處於持盈保泰，冷處理的狀態。蔡英文的選舉行程也只要是靜態的舉行座談會、後援會及一般性的拜廟行程。顯然，民進黨中央對韓流2.0尚處於無感或小小感的霧裡看花階段。至於韓流2.0如何發展，民進黨是否看出苗頭，好戲在後頭，大家都在看。