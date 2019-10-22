中法文明對話會達成重要共識成果

中評社北京10月22日電／為落實中法兩國元首關於深化人文交流合作的重要倡議，由中國國務院新聞辦公室主辦、中國外文局與法國“橋”智庫聯合承辦的中法文明對話會，于10月21日至22日在巴黎舉行。



新華社報道，中國國務委員兼外交部長王毅、中共中央宣傳部副部長蔣建國、法國憲法委員會主席洛朗·法比尤斯、法國前總理多米尼克·德維爾潘、聯合國教科文組織前總幹事伊琳娜·博科娃等出席並致辭，中法兩國政府高級別官員、知名專家學者、文化藝術領域傑出人士、中法合作企業高管等200多名代表參會。



雙方代表圍繞“文明對話與互鑒：構建人類命運共同體”的會議主題，坦誠交流、深入對話，貢獻思想智慧，會議通過了《中法文明對話會2019·巴黎共識》，發出倡議如下：



我們認為，文化和文明是推動人類社會發展進步、構建人類命運共同體的不竭動力。開展中法文明對話，是我們的共同心聲，也是需要我們為之不懈努力的偉大事業。中法兩國在加強文明對話交流、應對全球性挑戰、促進世界和平與可持續發展方面，應作出表率、走在世界前列。



我們看到，中法兩國作為東西方兩大文明的代表，共同致力於維護人類文明多樣性，共舉多邊主義旗幟，完善全球治理體系，成為維護世界和平穩定、促進人類文明進步的重要力量。



我們建議，不同文明平等共存、和諧共生，珍惜尊重每一種文明，讓各個國家、各個民族的多樣文明，成就人類星球的勃勃生機。



我們建議，不同文明相互欣賞、包容並蓄，在對話交流中取長補短、和諧共生，為人類提供價值引領和精神支撐。



我們建議，不同文明守望相助、共同合作，讓各種文明成果成為人類共享的寶貴財富，保障世界和平發展和繁榮穩定。



我們希望，以本次會議為契機，定期開展文明交流對話，搭建溝通平台，汲取文明智慧，促進民心相通，讓文明之光更好照亮人類星球。