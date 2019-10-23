出席中區扶輪社菁英會　蔡：不挑釁兩岸關係

蔡英文22日出席中區扶輪領導幹部菁英會。（照片：蔡英文連任辦公室提供） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）蔡英文22日下午在台中出席中區扶輪領導幹部菁英會指出，台灣的處境確實是艱難，因為有兩岸關係的挑戰，但我們態度清楚就是不挑釁，但要守住“國家”的基本立場，守住台灣最重要的民主和自由。



她強調，台灣的民主跟自由，造成台灣人集體的意志，才是保護這個“國家”最重要的一件事。所以，在這次的選舉裡面，就是對台灣人集體意志最重要的考驗，也因為“民主國家”有選舉，讓人民有機會，以集體的意志來表達意願，所以這次的選舉相當重要，大家要用選舉投票來表達出台灣人的選擇和價值。



同為扶輪社友的台中“立委”張廖萬堅及黃國書也一同現身，國際扶輪3461地區前總監張光瑤、李兆祥與顧清正親自接待，主辦人、“國策顧問”劉昭惠上台引言，民進黨與台灣基進共同推薦的“立委”參選人陳柏惟也到場致意。



上百位扶輪社幹部齊聚宴會廳力挺蔡英文，更有小朋友贈送蔡英文“小英Q版造型氣球”，並祝蔡順利連任。



蔡英文表示，台灣的處境確實是艱難，但我們態度清楚，不挑釁但要守住“國家”的基本立場，守住台灣最重要的民主和自由。支持蔡英文、支持民進黨推薦的“立委”，讓我們有繼續執政的機會，讓現在政府所做的事情，可以繼續做下去，讓經濟更好、社照更好、“國防”更強、外交也有更多好朋友。



蔡英文提到，執政3年多有一段挑戰期，前期做許多改革跟轉型的工程，過程中或許有許多因素影響而有不周到的地方。但時間過後，政績一項一項拿出來，台灣社會開始理解這是一個用心做事的政府。各位在意的台灣經濟，在國際經濟起伏、中美貿易戰等因素下，仍是穩定成長，這是一個難能可貴的趨勢。在上半年我們經濟成長率是四小龍第一名，預估今年全年也會是第一。



她表示，企業的獲利、股市的情況也都很好，大家都很看好台灣的未來，產業界的朋友也都同意台灣是選擇投資最好的地方。不只台商回來，外商也加碼投資，由於“國艦國造”、“國機國造”，更是帶來航太產業與造船產業的發展，不論是外商、台商、在地廠商或是“國家”帶動的投資，將來這些動能都會持續存在，台灣經濟也會持續穩定往上走。從這可以看出我們執政的邏輯不是暴起暴落，而是穩定往前向上，這就是蔡英文政府執政最重要的方向。



蔡英文表示，台灣的經濟穩定度也是世界第一，整體呈現穩定成長趨勢。也有許多政策把台灣內需做起來，譬如“國旅”補助，許多人開始鼓勵在台灣旅行，發覺台灣也很好玩，她也希望持續共同把“國內”旅遊、觀光與消費做起來，讓台灣經濟動能持續出現。



她也說明，台灣去年的經濟成長率是2．65，內需的貢獻度就是2．8，這就表示台灣的內需在政策的引導之下，成長是蠻強勁的。台灣未來的經濟還是會穩定成長，蔡英文的政府一定會維持穩定成長的趨勢，也因為這樣，稅收是增加的，所以就有能力做減稅，也有能力做很多重大的投資，包括“國艦國造”、“國機國造”、“國防”自主。



蔡英文最後強調，選舉剩下80幾天，她要拜託大家幾件事，第一、幫忙宣傳執政成績；第二、不轉傳並澄清假消息；三、團結最大力量，把台灣人最大的意志展現出來。



她也說，“總統”不可能一個人執政，“總統”執政需要“國會”的支持，所以她也拜託大家，在“立委”的投票上，能夠多支持民進黨所推薦的“立法委員”。讓我們有繼續執政的機會，讓現在政府所做的事情，可以繼續做下去，讓經濟更好、社照更好、“國防”更強、外交也有更多好朋友。