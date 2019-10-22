國務委員兼外長王毅接受法新社專訪實錄

中評社北京10月22日電／新華社報道，當地時間10月21日，國務委員兼外長王毅在巴黎接受法新社專訪。實錄全文如下：



記者：外長先生，非常感謝您接受法新社採訪。我的第一個問題想問法中關係。馬克龍總統即將訪華，您對此如何看？是否是一次推進雙邊重大合作項目的機會？



王毅：馬克龍總統表示每年要到中國訪問一次。這體現了他本人對中國的高度重視，也體現了中法密切交往的良好傳統。我們非常歡迎他下月初到上海出席中國國際進口博覽會，並對中國進行國事訪問。我認為，總統先生這次訪華，首先是兩個世界大國，兩個安理會常任理事國，兩個東西方文明代表所進行的一次重要戰略溝通。尤其是在單邊主義盛行、強權政治抬頭情況下，中國和法國有必要發出反對單邊主義，堅持多邊主義，維護聯合國權威，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義的共同聲音。這是中國和法國當前應該承擔起來的國際責任。



經貿合作是中法關係重要的壓艙石，大項目合作則是支撐經貿合作的“頂梁柱”。這次通過雙方努力，總統訪問期間會簽署一系列合作協議，充分體現訪問的豐碩成果。比如民用核能合作，一直就是中法經貿合作的重要“頂梁柱”之一。中國廣東台山核電站引進了法國EPR機組，在雙方共同努力下，1號機組和2號機組都已相繼建成並實現商業運行。應該說，EPR核能合作體現了我們合作的高水平，展現了雙方在核能領域合作的巨大潛力，同時也是我們在共同推動世界和平利用核能事業向前發展。我相信，只要雙方相向而行，中法還能在大項目合作上取得新的進展。

