富權：吃“中華民國”飯　砸“中華民國”鍋

中評社香港10月23日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，中美合作的動畫片《雪人奇緣》（Abominable，台譯《壞壞萌雪怪》，港譯《長毛雪寶》）於本月四日在包括我國台灣地區的全球上映。由於其中有畫面出現南海“九段線”，越南和馬來西亞當局下令“下畫”，而其海域與“九段線”相接的印尼、菲律賓、文萊等，則未見有何動靜。或許是並未“上畫”，也或許是出於政治外交等因素考慮，而“擱置爭議”，甚至是默認了九段線。



越南、馬來西亞在國際社會上是獨立主權國家，儘管其對南海“九段線”的主張毫無道理，但其口中也還有“似是而非”的詭辯說詞，當然是不值一駁。



但奇怪的是，擁有“中華民國”的“國家機器”，吃著“中華民國”政府”的飯店蔡當局，對關係到“中華民國國家主權”的南海“九段線”，卻胡說什麼不符合“中華民國主權事實”，其“文化部”還聲稱“外國電影未能尊重主權事實及國人感受，非常遺憾”。後續事態發展，“文化部”是否也效法越南和馬來西亞，下令“下畫”《雪人奇緣》，應當密切觀察。



在蔡英文的人事佈局中，為了推動“文化“台獨”，把兩名“獨派”人士潘文忠和鄭麗君，分別委任為“教育部長”和“文化部長”。此二人果然“使命必達”，並充分發揮其“獨派”本性，瘋狂推出“文化“台獨”的各項措施，全面強化“去中國化”。前者廢止馬英九時期的“微調課綱”；後者在出任“立委”時，就被稱為“文化“台獨”的急先鋒，對歷史課綱問題著墨最深、動作最大，在公布出任“文化部長”的前幾天，還與幾位“獨派”學者一起，要求立即撤廢“微調課綱”。在就任“文化部長”後，推動系列“文化“台獨”措施，包括減少文言文教材、高舉台灣文學大旗，試圖將閩南語、客家話、台灣少數民族語言與中文“國語”並列，成為台灣的“官方語言”，並要拆毀中正紀念堂，及一手策劃“台獨藝人”在“金馬獎”頒獎晚會上發表“台獨”言論等。今次在“九段線”議題上，由其人把持的“文化部”，更是“獨汁”四濺，連借殼販賣“台獨”私貨的“中華民國”外殼都不顧，端的是“吃“中華民國”的飯，砸“中華民國”的鍋”。