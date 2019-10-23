大華網路報：不沈的航艦也是不動的航艦

中評社香港10月23日電／大華網路報今天“點評”專欄說，兩岸關係是台灣生存與發展的最關鍵問題，當執政者告訴民眾可以遠離兩岸關係時，其實是沒有能力有效處理此一問題的反映，本質上即是對於台灣的生存與發展束手茫然。這就是當前蔡英文、民進黨執政下的情況。



最近蔡英文出席民進黨代表大會表示，“下一個階段，我們的使命跟任務，就是要用全球的思維來突破兩岸的框架，台灣不應該只是兩岸架構下的台灣，更應該是全球的台灣”。該次會議按此基調通過決議文稱，“我們不將台灣的定位侷限於台灣海峽的一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許”。這些論調其實是在劃餅，用“文青”式詞藻告訴民眾台灣可以“遠離中國”，但這是不切實際的。



放眼整個太平洋和全世界，兩岸關係的現實是什麼？包括美國、日本、歐盟各國在內的一百八十個國家都承認大陸政府是代表中國的唯一合法政府，其中有的進一步承認台灣是中國的一部份，美國則表示“認知”大陸的此一立場。大陸還是聯合國安全理事會的常任理事國。那麼蔡與民進黨欲使台灣擺脫兩岸架構而投入全球懷抱，各國和所有的國際組織會無視大陸立場與自己對大陸的承諾而無條件接納台灣嗎？實例又何在？



專欄說，一年來美國鑒於蔡英文已丟失五個“邦交國”而出手協助，但是沒用，又有兩國棄台投陸。畢竟美國自己早在四十年就以大陸為建交國，如何能夠勸阻一些小國不要跟進？台灣不僅對外政治關係難以突破，連經濟關係也不易施展。就以蔡英文引為自得的所謂四十年來最佳的台美關係來說，攸關台灣經濟出路的台美TIFA貿易暨投資架構協定談判，已被美方停開了三年，使得美國國會通過的國防授權法、台灣旅行法、台灣保證法，顯得華而不實。