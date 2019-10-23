徐國勇：沒拒絕陳同佳入境　但須臨櫃簽證

徐國勇。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月23日電（記者 洪德諭）針對港女命案凶嫌陳同佳願來台投案，港府說台灣願意處理此案應取消對陳入境管制，對此“內政部”徐國勇23日上午在內政委員會受訪時表示，台灣沒有拒絕入境，但必須臨櫃進行簽證；至於陳同佳羈押期滿隨時可能來台，徐則說，前線的人會依照狀況處理，態度就是“香港不辦我們辦”。



在陳同佳羈押期滿下，徐國勇解釋，目前是由檢察官作指揮，但逮捕人犯不是檢察官的專業，因此由“警政署”警察支援，相關進度有些跟偵查有關，由專案小組對外進行說明。對於隨時可能來台，前線的人會依照狀況處理，態度就是“香港不辦我們辦”。



至於港府昨天深夜提到台灣願意處理此案應取消對陳同佳的入境管制，徐國勇則說，台灣沒有拒絕入境而是註記，若沒有掌握這個殺人犯坐飛機狀況，隨便哪班飛機來會不會有飛安的危險？搭飛機旁邊坐殺人犯的感受又為何？陳可以來但不是商務、觀光客，不能用落地簽與電子簽，而是進行臨櫃簽證。



徐國勇也強調，台灣沒有拒絕入境，港府做這些操作有些人不了解跟著操作是被他們利用。



“內政部”今早也發出新聞稿表示，“港府的說法不符事實”，由於政府必須掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制其入境。



“內政部”強調，如果陳嫌真心要來台接受法律制裁，仍有方式可以申請入境。然而所謂陳嫌出獄後將投案一事，至今仍屬港府片面宣稱，卻從未告知陳嫌將如何來台，相關情形政府也在持續了解中並準備就緒，一切依照法定程序辦理。