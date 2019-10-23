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中評鏡頭：李佳芬代韓出訪　韓粉送機
http://www.CRNTT.com   2019-10-23 10:37:34


韓國瑜夫人李佳芬出訪東南亞，王鴻薇、童惠珍跟著夫人走。（中評社　黃文杰攝）
　　中評社桃園10月23日電（記者　黃文杰）一身黑外套、灰長裙、粉紅長條圍巾、白色輕便鞋，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬，今天代表韓國瑜出訪東南亞，她在桃園機場二航廈出境大廳，同樣受到挺韓支持者揮舞青天白日旗，熱情送機，聽到“佳芬姐加油”，親切揮手致意。

　　陪同李佳芬出訪，身旁也可以看到國民黨“立委”童惠珍、台北市議員王鴻薇，都是第一次陪同李佳芬出訪，也都是新的搭檔組合。

　　一群資深美女，穿著打扮，相當有品味，上午在桃園機場出現，站在一起，前後呼應，相互打理，格外受矚目。

　　李佳芬出訪菲律賓及越南行程如下：

　　10月23日上午9：20搭長榮班機前往馬尼拉（BR271），11：40　抵達馬尼拉諾伊國際機場，當天住宿黎剎公園大酒店　，當晚18：00　總支部歡迎宴會。

　　10月24日上午10：00　參訪華僑　、12：00　菲律賓台商總會歡迎宴會、15：00　專題演講、18：00　韓國瑜造勢大會。

　　10月25日12：40　前往搭乘菲航轉往越南（PR597）、14：30　抵達胡志明新山，當晚住宿　西貢新世界酒店，當天下午14：30－17：30安排多個拜會行程　。

　　10月26日　8：30－15：30　都是拜會行程　、18：00　參加後援會造勢活動。

　　10月27日　12：45　搭機返台、長榮（BR392） 


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