蘇貞昌批馬人權雙重標準　馬英九：無聊

馬英九接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月23日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午在台北三軍軍官俱樂部勝利廳出席“中華戰略學會慶祝“中華民國”光復台灣74週年及古寧頭大捷70週年”大會。針對港女命案凶嫌陳同佳來台投案爭議，被“行政院長”蘇貞昌批評“對人權雙重標準”。對此，馬英九說，“像這樣無聊的批評，我不回應。”



媒體問蔡政府在陳同佳案是不是大轉彎？馬回答當然是，蔡政府做哪一件事不是大轉彎。



針對香港潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案被拒，馬英九昨激動斥責“蔡 “總統”，人命關天，您不在乎，我們在乎”，還講到一度哽咽。蘇貞昌昨抨擊馬英九，在港府對香港示威者開槍時，沒聽到馬英九說什麼話，突然之間，對這案子又是哽咽又是關心，雙重人權標準很奇怪。



陸委會昨晚間針對“香港嫌犯陳同佳案”發布新聞稿，指已透過台港既有管道正式致函港方，將派司法人員赴港，隨時準備啟程，盼港方能夠儘速正面回應，協助確認犯嫌身分並提供相關事證等協助，讓檢警人員一併帶回。



馬英九今上午回應，政府現在決定接受陳同佳來台投案，這是正確的決定，符合刑法的規定，也符合人道的原則，現在香港方面昨晚發了一個消息，說我們的人不能到香港去押檢，而我們也不會容許其他國家的警察到台灣來押檢，所以雙方應該不在對方境內行使公權力的前提下，相互合作。