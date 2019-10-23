見香港聖公會管浩鳴遭質疑　徐國勇還原過程

徐國勇今出席內政委員會。（中評社 洪德諭攝） 徐國勇今出席內政委員會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月23日電（記者 洪德諭）“國策顧問”黃承國遭爆9月帶香港聖公會教省秘書長管浩鳴去見“內政部長”徐國勇討論陳同佳希望來台投案一事。“內政部長”徐國勇23日在“立法院”內政委員會受訪時表示，管浩鳴當時是以宗教領袖的身分希望見面，他身為宗教主管機關當然接見，但談到陳同佳時就拒談離開，且事後拒絕再見面並註記，顯現對這件事情的慎重。



針對曾與管浩鳴見面討論陳同佳希望來台投案一事，徐國勇還原過程，當時管浩鳴是以宗教領袖的身分盼能見面，“內政部”為宗教的主管機關，他只要是台灣宮廟如中南部大廟的主委說要見部長他都接見，何況是聖公會祕書長，聖公會是英國的國家所屬教會，非常大的基督教教派。



徐國勇接著說，當時會面時一開始談了一下宗教，接著管浩鳴就開始講陳同佳來台投案一事，他的回覆為必須政府對政府接著拒談離開，後來管浩鳴又來台再度盼能見面，不過他就拒絕見面。



徐國勇強調，除了拒絕見面外，後來也查出管浩鳴具有政協身分因此進行註記，顯示對這件事情很慎重。



另外，資深媒體人黃暐瀚拿出2016年的肯亞案，當時在肯亞涉電信詐騙案的台灣人被強押至中國大陸，徐國勇曾說從來沒有一個國家會主張說“自己沒有管轄權我給你好了”，但陳同佳案卻表示“為何香港不審判？”，遭質疑自打臉。徐國勇解釋，肯亞案是“中華民國”國民在海外犯罪，香港人不是“中華民國”國民，所以怎麼會把這兩個扯在一起，沒把事情搞清楚不要隨便比擬。



亞洲警察學會秘書長葉毓蘭則是拿出永和分屍案，說是“美國人殺加拿大人”，我們幹嘛去菲律賓把兇嫌押回台？徐國勇則說，當時犯罪人跑去菲律賓，他不是菲律賓人也不在菲律賓犯罪，菲律賓沒有管轄權，所以菲律賓可以送回犯罪地以及所屬人，這是由菲律賓做主權決定。