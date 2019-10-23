佛山南海推“港人港樓”

粵港澳合作高端服務示範區正加緊建設。香港文匯報 中評社香港10月23日電／配建港式教育醫療中心，內地首設相關指標。



香港文匯報報道，佛山市公共資源交易中心南海分中心近日掛牌一宗位於南海三山新城的商住土地，要求競得人今後建設的住宅樓，至少須有3萬平方米面積專門向港澳居民出售，且須在3年內售完；同時，須配建港式醫療中心和香港教育機構，並引入香港金融、保險、會計師等企業和機構，這是內地首次賣地設港澳指標和配套。競拍人簽訂土地合同後須在4年內完成全部工程並通過驗收。業界預計，3萬平方米面積料將提供400至500個單位。



出讓文件顯示，該將於11月8日啟動競拍的地塊位於佛山南海區泰山路西側、廣珠西線東側，屬文翰湖板塊，緊鄰省級重點實驗室季華實驗室，距離廣深港高鐵廣州南站約5公里。地塊總佔地面積178，079.76平方米，總計容建築面積為480，815.352平方米，其中，住宅建築面積33.6萬平方米。境內外自然人、法人和其他組織，均可單獨或聯合參與網上競拍，但購地資金須為自有資金，不得為貸款、債券融資、信託資金、保險資金等，總投資不得少於17億元（人民幣，下同）。



同時，競拍人須與當地政府、佛山重點工業服務區館位於南海片區建設局簽訂監管協議。該協議共7項內容，均為涉港澳的條款，包括住宅定向銷售、教育和醫療配套、商業項目引入等。



竣工後須3年內完成銷售



根據協議，競拍人須將地塊上大於或等於3萬平方米面積向港澳地區居民銷售，且必須在《出讓合同》約定竣工之日起，3年內全部預售（銷售）完畢，否則政府將以建築面積每平方米1.53萬元的最低限價回購未售的剩餘部分。



發展商還必須配建港式教育和醫療用物業。根據要求，競得人須引入一家香港教育培訓機構，並配建計容面積不少於1萬平方米，聘任持有香港認證的相關執業資格證書的培訓師比例不低於20%。



醫院方面，須在相應規劃地塊建設一家營利性質、面積不少於1萬平方米的港式醫療中心，並規定由不少於5名香港醫生組成的專業醫療團隊管理，醫療中心具有香港或國際工作背景的醫生佔總醫生人數比例必須不低於20%。



根據規劃，該小區還將配備社區警務室、衛生服務站、文化活動室、託老所、社區服務中心、農貿市場等，生活配套十分齊全。



香港文匯報記者了解到，該地塊所在的三山新城，是佛山對接港澳投資重點平台粵港澳合作高端服務示範區，區內會建造一個“香港城”，重點吸引港澳金融、科技、專業服務等領域的投資和人才。目前，周邊已建或在建國際創智園、粵港澳科技展示交流中心等面向港澳創新資源的產業載體。



設國外品牌進駐等指標



此次出讓的土地也對開發商吸引香港資源有多個硬性指標，如須集中規劃不少於2萬平方米商業物業，項目竣工2年內必須開業，進駐香港品牌或國外品牌總個數不少於10個，且持續運營時間不低於6年。而上述港式醫療和教育機構所使用的物業，業主方8年內不得對外轉讓。



另外還規定，項目須引入香港的產業元素，包括但不限於金融企業、服務企業，如律師事務所、保險機構、會計師事務所等。在簽署《出讓合同》之日起24個月內，發展商須向監管單位提交不少於30家外資企業（外資持股須不低於50%）進駐的意向書，並須於《出讓合同》約定的整體竣工驗收之日起24個月內正式進駐。