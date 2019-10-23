俄戰略轟炸機巡航日本海　韓日紛紛派機監視

日本航空自衛隊拍攝到的俄羅斯圖-95轟炸機。 中評社北京10月23日電／俄羅斯衛星通訊社10月22日報道，俄羅斯國防部發布消息指出，俄羅斯空天軍兩架圖-95MS戰略轟炸機完成在日本海、黃海、中國東海中立水域上空的例行巡航任務。飛行期間，韓國和日本戰機升空對俄羅斯轟炸機伴飛。



俄國防部在消息中稱：“俄羅斯空天軍兩架圖-95MS戰略轟炸機在日本海、黃海、中國東海中立水域上空執行了例行巡航任務。期間，俄空天軍出動蘇-35S戰機和A-50預警機為遠程航空兵軍機護航。”



俄羅斯國防部表示，韓國空軍F-15、F-16戰鬥機，日本空軍F-2戰鬥機在個別階段進行了伴飛。俄國防部強調，飛行嚴格遵照空域使用的國際規定，沒有侵犯任何國家領空。



22日日本防衛省統合幕僚監部也發布了俄羅斯轟炸機此次巡航任務的相關信息。日本防衛省稱，當天發現兩架俄羅斯圖-95轟炸機在日本海、東海上空飛行，日本航空自衛隊的戰鬥機緊急出動進行監視應對，並發布了俄羅斯轟炸機的飛行路線。



另據韓聯社10月22日報道，韓國聯合參謀本部22日表示，當天有6架俄羅斯軍機飛入韓國防空識別區（KADIZ），空軍出動10架戰鬥機執行伴飛驅離任務。



據聯合參謀本部披露，進入防識區的6架飛機分別是1架A-50“支柱”預警機、3架蘇-27戰鬥機、2架圖-95遠程轟炸機。



報道稱，A-50預警機當天上午9點23分許從鬱陵島北方飛入防識區，並於9點30分許飛離防識區。該機此後掉頭沿同一路徑於10點6分許再度飛入防識區，並於10點13分許飛離。上午10點41分許，1架蘇-27戰機和2架圖-95轟炸機從鬱陵島北方飛入防識區，向南飛向鬱陵島和獨島之間的空域。蘇-27戰機在鬱陵島以東北上，於上午11點9分飛離防識區，圖-95轟炸機則繼續南下，於11點10分在浦項以東飛離防識區。

