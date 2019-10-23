韓國瑜嘉義基層座談　現場民怨大爆發

前藍委吳育仁（左）陪同韓國瑜出席座談。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜傾聽之旅23日來到嘉義縣中埔鄉與基層座談，鄉親們踴躍舉手發言，現場幾乎可用“民怨大爆發”形容。



現場座談會空間不大，但鄉親踴躍參與，若加上室內室外及一樓約有300多人出席。



有一位婦人舉手表示，看韓跑行程好像“無敵鐵金剛”一樣，但韓國瑜的身形越來越消瘦，希望韓吃胖一點，多注意身體健康。越到選戰末期一定要注意民進黨的“奧步”，不知道還會出什麼怪招。



另一名從台南嫁來嘉義的媽媽表示，今早老公告知韓會來嘉義，她急忙跑來，有很多6、70歲的長輩過去因受一黨獨大的國民黨迫害，所以選票幾乎不給國民黨，他們家投過陳水扁也投過蔡英文，但這次要投給韓國瑜。



這名媽媽說，韓國瑜去年的“貪食蛇車隊”讓她非常感動，怎麼會有政治人物有這麼大的魅力，後來您當選高雄市長，還帶隊去新馬、去深圳澳門賣水果農產品，這麼認真的市長真的讓她好感動，這次大選她會號召所有朋友票投韓國瑜。



另外也有大叔對於民進黨推同婚感到非常不滿，認為這已挑戰傳統道德底線，怎麼會有男生娶男生、女生嫁女生？



另一名新住民茶藝協會的理事長也發言表示，希望韓當選後可以積極輔導茶農，並舉辦兩岸茶藝文化交流活動，通過茶藝文化交流讓兩岸互動更深入。