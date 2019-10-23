港嫌投案蔡政府立場反覆　藍委促道歉

國民黨“立院”黨團召開記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月23日電（記者 洪德諭）針對港女命案兇嫌陳同佳願來台投案，中國國民黨“立法院”黨團23日召開記者會，批評蔡政府從港府優先處理到決定派人赴港，前後反覆，動員府院黨玩弄司法、侵害人權、霸凌主權，為了選舉操作反送中、反送台騙選票，要求陸委會主委陳明通、“內政部長”徐國勇必須下台，蔡英文與蘇貞昌則必須向全民道歉。



國民黨“立法院”黨團23日召開“反送台喪權辱國，決策搖擺誰該下台”記者會，有“立院”黨團總召曾銘宗、黨籍“立委”陳宜民、林為洲出席。



對於陳同佳案，曾銘宗表示，蔡政府立場反覆匪夷所思，過去陳同佳逃回香港蔡政府三度尋求協助，19日決定來台自首，但21日陸委會、“法務部”則認為殺害與被殺害人都是港籍，基於便利性等應於香港優先處理，但昨天卻改口說香港不辦我們辦，並將派人去香港，顯示出立場反反覆覆葬送國家主權誇張到極點，予以最嚴厲譴責。



曾銘宗接著說，第二昨天台灣報章雜誌出現“國安”幕僚對於此案早擬好三套劇本，不過21日“國安局長”邱國正就已表示，台灣拒絕事因時機點敏感，不得不做政治考量已打臉所謂三套劇本，反諷的確有三套劇本為玩弄司法、侵害人權、霸凌主權。



曾銘宗要求，蔡政府宣稱顧主權、重人權，但為了選舉操作反送中騙選票，立場反覆動員府院黨玩弄司法無法無天，要求陳明通、徐國勇下台，蔡英文、蘇貞昌必須向全民道歉。



陳宜民則說，一名通緝犯投案，蔡英文就嚇到不知所措，把單純的法律問題操作成政治議題，自我閹割主權矮化國格，放棄司法管轄權難怪引起各界撻伐。