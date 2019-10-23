蔡英文：陳同佳案只有逮捕，沒有自首問題

蔡英文今天在金門出席古寧頭戰役紀念活動，對陳同佳案再次發表說法。（中評社） 中評社台北10月23日電(記者 黃筱筠)在台殺害女友潘曉穎潛回香港的凶嫌陳同佳23日出獄後傳出將赴台投案，蔡英文今天對此案表示，“這幾天有人說，政府過於軟弱，或是說我不顧司法正義”，我們現在做的每一件事情，都是在伸張司法正義，也在伸張我們的主權，這就是國家的主權。她強調，這個案子沒有所謂“自由行背包客”的問題，只有逮捕，沒有自首的問題。



陸委會昨天政策急轉彎，去函向港府要求派人到香港押解陳同佳到台灣，但香港政府凌晨也發出聲明表示，拒絶台灣政府要求派員赴港押解陳同佳，並指台方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。



蔡英文今天出席古寧頭戰役紀念活動後表示，既然香港政府不願意行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事情就由我們“中華民國台灣”來處理。她要特別說明，這個案子的兇手，是我們通緝的對象，他是一個受通緝的兇嫌，這個案子沒有所謂“自由行背包客”的問題，只有逮捕，沒有自首的問題。



蔡英文說，在這個案子裡，加害人跟受害人都是香港公民，也一再強調，不會放棄管轄權。這幾天有人說，政府過於軟弱，或是說我不顧司法正義，我們現在做的每一件事情，都是在伸張司法正義，也在伸張我們的“主權”，這就是“國家的主權”。



她強調，後續會持續要求香港政府提供司法協助，尤其是相關事證提供，我們請香港政府不要迴避這個事情，替香港人的正義，很多人會要求香港政府負起責任。

