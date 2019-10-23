王崢：爭取多拿幾次冠軍

中評社北京10月23日電／細雨飄飛，軍運會中國隊在田徑項目獲得的首金“花落”女子鏈球。



憑借第四投69米34的成績，王崢獲得冠軍，在田徑項目首個比賽日為中國隊贏得唯一一枚金牌。



“這是我第二次來武漢比賽，兩次比賽都遇上下雨。”走出賽場，王崢笑著說。上一次到武漢比賽時年齡還很小，兩次比賽共同點是結果都還不錯。“武漢的觀眾特別熱情。今天下雨，天很冷，但我的心裡很熱。因為武漢那麼多的觀眾都在為我加油，非常感謝他們。”



王崢告訴新華社記者，能夠獲得金牌，離不開教練的一直指導和鼓勵。賽前，教練對她的心理和身體調控得比較到位，也在不停地鼓勵她，讓她特別有信心。“我參加過很多世界大賽，我覺得，今年的比賽與以往相比，最大的變化就是發揮更穩定了。”



本屆軍運會的口號是“創軍人榮耀 築世界和平”。如何理解這一口號？王崢說，能夠以軍人的身份參加本屆軍運會，特別珍惜這一寶貴機會。作為一名軍人運動員，在比賽中最重要的就是把自己最好的一面展現給大家。“今天我做到了，我很自豪。”



雖然拿到金牌，八一田徑（定向越野）隊高級教練葉奎剛卻坦言對比賽成績並不是十分滿意，因為還有提升空間。他說，王崢還沒發揮到最佳水平。



賽場上，一個小花絮受到關注。王崢奪冠後，她將軍運會吉祥物拋給現場觀眾，連續幾次，才拋到看台上的觀眾手中。賽後的新聞發布會上，有記者笑著向王崢提問：大家都在議論，我們的大力士能把鏈球扔那麼遠，為什麼扔吉祥物還扔了好幾次？

