新黨批綠錯亂：若台可到港抓人　陸公安也可？

新黨召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）香港反送中導火線、港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳23日香港刑滿出獄並願來台投案，引起台灣朝野爭論不休。新黨2020“副總統”參選人、律師陳麗玲23日表示，香港牧師管浩鳴在9月底就見過“內政部長”徐國勇，“內政部”、“法務部”有近一個月的時間可做相關準備與協商卻都無作為，很明顯就是政治操弄。新黨發言人王炳忠痛批，蔡英文眼中只剩選票、沒有人性，是“機關算盡、泯滅人性”。



新黨2020“正副“總統”參選人楊世光、陳麗玲目前正在尋求連署，須在11月2日前完成28萬多份合格連署書，才能取得2020參選資格。



新黨23日上午召開陳同佳案記者會，出席者包括陳麗玲、王炳忠及新黨青年軍蘇恆、林明正等人。



陳麗玲在記者會上表示，早在9月24日香港聖公會教省秘書長、北京市政協委員管浩鳴就透過“國策顧問”黃承國與徐國勇見面，徐早就知曉陳同佳23日刑滿出獄，有將近一個月的時間可做相關準備與協商，但“內政部”、“法務部”卻都沒有作為，很明顯就是政治操弄而非司法原則。蔡英文撿到槍，不曉得台灣的司法要被破壞成什麼樣子。



陳麗玲說，“法務部”在昨天下午5點多釋出要派檢調赴港的消息，但事實上檢調單位根本不可能去香港執法，這是最基礎的法律知識，香港在一國兩制下，有自己的法律制度，但卻成為蔡英文政治操弄的做法。殺人罪是萬國公罪，一般採屬地主義，台灣有十分強烈的證據證明陳同佳殺人，但陳要來投案蔡政府卻稱不行，蔡英文倒行逆施違反法律就連管轄權也要破壞，“中華民國”的法治徹底失敗。



王炳忠批評，蔡英文眼裡只剩下選票沒有人性，相關罪證在台灣司法管轄權當然在台灣，陳同佳有意投案卻無任何作為，蔡政府反而想盡辦法限制陳同佳入境，真是“機關算盡、泯滅人性”。按照蔡政府台灣檢警赴港押解的邏輯，那大陸公安不就也可以到香港逮人嗎？蔡自己講得要依法行政都沒了，新黨號召庶民25日晚間上凱道大鳴大放、人民公審蔡英文！